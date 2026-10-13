Puerto Vallarta adelantó la reapertura del aeropuerto tras el paso del huracán Simón
La terminal aérea reabre para vuelos comerciales tras el fenómeno natural, que perdió fuerza en su paso por Jalisco. Se habilitan vuelos internos e internacionales.
13/10/2026 | 15:24Redacción Cadena 3
FOTO: Reapertura anticipada del aeropuerto de Puerto Vallarta
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Audio. Puerto Vallarta adelantó reapertura de aeropuerto tras el paso del huracán Simon y mejora del clima
Panorama Federal
Puerto Vallarta adelanta la reapertura de su aeropuerto después del paso del huracán Simón. El operador aeroportuario anunció que la terminal, que da directamente al pacífico mexicano, queda habilitada para vuelos comerciales tanto internos como internacionales.
El plan anterior era mantenerlo cerrado hasta mediados de este martes, pero la mejoría del tiempo permitió adelantar la autorización. Ayer por la tarde, ya se habían permitido las operaciones de aeronaves oficiales. Representa también una oportunidad para los turistas que fueron afectados por este huracán.
El huracán Simón comenzó con una fortaleza de 4 puntos en la escala Saffir-Simpson, pero perdió energía hasta llegar a la costa de Guadalajara, en Jalisco, donde se convirtió prácticamente en una tormenta tropical que ha generado lluvias en prácticamente todo el país.
Informe de Bárbara Anderson
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Puerto Vallarta? La reapertura del aeropuerto fue adelantada tras el paso del huracán Simon.
¿Quién anunció la reapertura? El operador aeroportuario fue el encargado de hacer el anuncio.
¿Cuándo se esperaba la reapertura originalmente? Se esperaba que el aeropuerto permaneciera cerrado hasta mediados de este martes.
¿Dónde se localiza el aeropuerto afectado? El aeropuerto está ubicado en Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico Mexicano.
¿Por qué se adelantó la reapertura? La mejoría del tiempo permitió adelantar la autorización de vuelos comerciales.