Puerto Vallarta adelantó la reapertura del aeropuerto tras el paso del huracán Simón

Puerto Vallarta adelanta la reapertura de su aeropuerto después del paso del huracán Simón. El operador aeroportuario anunció que la terminal, que da directamente al pacífico mexicano, queda habilitada para vuelos comerciales tanto internos como internacionales.

El plan anterior era mantenerlo cerrado hasta mediados de este martes, pero la mejoría del tiempo permitió adelantar la autorización. Ayer por la tarde, ya se habían permitido las operaciones de aeronaves oficiales. Representa también una oportunidad para los turistas que fueron afectados por este huracán.

El huracán Simón comenzó con una fortaleza de 4 puntos en la escala Saffir-Simpson, pero perdió energía hasta llegar a la costa de Guadalajara, en Jalisco, donde se convirtió prácticamente en una tormenta tropical que ha generado lluvias en prácticamente todo el país.

Informe de Bárbara Anderson