Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump, realiza su primera conferencia de prensa breve y tensa

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La nueva secretaria de prensa del presidente estadounidense, Donald Trump, Katie Zacharia, ofreció el martes una primera rueda de prensa inusualmente breve, de menos de 15 minutos y en la que solo intervinieron tres periodistas, reportó la cadena NBC News.

Zacharia, quien reemplaza a Karoline Leavitt, dedicó más de la mitad de ese tiempo a leer declaraciones antes de responder a las preguntas de Breitbart, Fox News y el Daily Mail.

En respuesta al Daily Mail, también reveló que la Administración le ha pedido a Kimberly Guilfoyle, la embajadora de Estados Unidos en Grecia, que renuncie tras las acusaciones de mala conducta.

Durante la rueda de prensa, la nueva vocera se mostró visiblemente nerviosa y tuvo un acto fallido cuando en un momento confundió a su "marido" con "mi presidente".

Zacharia dedicó la mayor parte de su intervención a elogiar las políticas del presidente Trump y presentó su nuevo cargo como una labor para "darle mayor visibilidad", algo que, según dijo, ya había hecho como comentarista conservadora. Hizo referencia a esas apariciones y declaró a los periodistas que espera "llevar esa faceta a un ámbito oficial".

Ahora, dijo espera "simplemente aprovechar, amplificar y multiplicar, en la medida de lo posible, todos los logros" que Trump está consiguiendo para los estadounidenses, para que comprendan cuánto ha cambiado en este breve período de tiempo y lo que ha logrado.

"Mi objetivo es poder comunicar eso en total sintonía con el presidente, ya que él es su mejor portavoz y sin duda marcará la pauta en ese sentido", añadió.

Cuando Fox News le preguntó si Estados Unidos había dejado de compartir información de inteligencia con Ucrania, manifestó que "tendría que responderles más adelante".

Asesores y funcionarios critican la primera aparición pública de la nueva vocera

Asesores y funcionarios consultados por la cadena CNN sobre la primera aparición pública de Zacharia, la describieron, bajo condición de anonimato, como inusual, torpe, rígida y, por momentos, incómoda.

Algunos funcionarios de la Casa Blanca y asesores de Trump expresaron su desconcierto sobre por qué la Casa Blanca apresuró la aparición de Zacharia en el podio.

"Debería haber pasado dos semanas practicando con simulacros de preguntas difíciles antes de subir allí", dijo un asesor de Trump a CNN, antes de criticar el desempeño de Zacharia. "Lo mejor que hizo fue dar la noticia sobre (la embajadora en Grecia, Kimberly) Guilfoyle; al menos eso desvía la atención de su actuación".

"¿Por qué la sacaron ahí tan rápido?", dijo incrédulo un funcionario de la Casa Blanca. "Literalmente no había ninguna razón para exponerla en su segundo día, sin preparación".

Trump elogió a Zacharia tras la rueda de prensa y comentó poco después a los periodistas: "Me pareció que estuvo muy bien". El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, también declaró a CNN que "Katie es una incorporación fabulosa y maravillosa al equipo".

Las conferencias de prensa de la exsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, duraban, en promedio, unos 45 minutos.

Durante su primera conferencia, Leavitt dio la palabra a dos periodistas de los "nuevos medios" antes de dársela a un corresponsal de Associated Press. También respondía preguntas de periodistas que permanecían de pie en los pasillos.

Zacharia dio paso a periodistas del medio conservador Breitbart —que ocupaba el asiento reservado para los "nuevos medios"—, de Fox News y del Daily Mail. Parecía tener sus nombres anotados de antemano, señala CNN.

Un asesor dijo a CNN que, aunque Zacharia "no estuvo muy bien", se trataba apenas de su primera conferencia de prensa. Esperaban que Trump le concediera el beneficio de la duda.

Trump se había sentido algo cautivado por las apariciones de Zacharia en Fox News antes de contratarla finalmente, según informaron fuentes a CNN. Sin embargo, uno de los asesores señaló que "aparecer en un panel de televisión por cable y estar frente al mundo en el podio son dos cosas muy distintas".

Varios funcionarios de la Casa Blanca se preguntan cuánto tiempo conservará Katie Zacharia el cargo de secretaria de Prensa después de su primera conferencia de prensa este martes, y señalan que es poco probable que su desempeño haya satisfecho al presidente Donald Trump.