El Rey Felipe VI reafirmó la soberanía de Ceuta y Melilla en su visita a la ciudad autónoma

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, destacaron la importancia de su visita a Ceuta como un paso para saldar una deuda con la ciudad autónoma. La visita, que fue descrita como "largamente deseada y pendiente", busca reafirmar el compromiso del país con el futuro de los ceutíes, especialmente tras la crisis migratoria que tuvo lugar el 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas ingresaron a Ceuta desde Marruecos.

En su discurso, el monarca declaró: "Ceuta es España. Ceuta es Europa. Por tanto, su frontera, como la de Melilla, lo es de la Unión". Felipe VI también subrayó la responsabilidad del Reino de España y la Unión Europea de mantener una relación de vecindad con Marruecos, basada en la confianza y el respeto mutuo, con el objetivo de fomentar la estabilidad y el desarrollo regional.

Respecto a los migrantes que entraron "irregularmente", el Rey afirmó que deben regresar a su país de origen lo antes posible, aunque enfatizó que, mientras estén en España, deben ser tratados con dignidad y humanidad.

Durante su visita, Felipe VI y Letizia firmaron en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Ceuta, donde agradecieron el cariño recibido de los ceutíes. "Había una deuda que hoy saldamos al tiempo que transmitimos la cercanía y el afecto de toda España", expresaron los monarcas en su primera visita oficial a la ciudad desde su proclamación en 2014.

El Rey también se refirió a la crisis migratoria como un evento que dejó un "shock" en la sociedad, destacando el costo social, político y psicológico que tuvo en los habitantes de Ceuta y en España en general. Reconoció que esta visita se había hecho esperar y que el verano pasado fue particularmente difícil para la ciudad.

En un mensaje a la sociedad civil, Felipe VI afirmó que "Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España". Además, enfatizó que la soberanía y la integridad territorial del país son "indiscutibles".