Selma Blair fue arrestada por agresión en un vuelo entre Los Ángeles y Nueva York

FOTO: Selma Blair fue arrestada y acusada de agresión en un avión

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La actriz estadounidense Selma Blair, reconocida por sus papeles en "Legalmente rubia", "Juegos sexuales" y "La cosa más dulce", se vio envuelta en un violento altercado en un avión, lo que resultó en su arresto y acusaciones de agresión a la tripulación durante el vuelo.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la actriz de 54 años se presentó ante la jueza Indira Kahn en un tribunal de Queens este lunes, donde se declaró inocente de los cargos. Esa misma noche, fue liberada bajo una fianza de 20 mil dólares.

Blair enfrenta dos cargos de agresión, tras ser acusada de patear a una agente de policía aeroportuaria y a una enfermera en el pecho, según lo indicado por una jurada del tribunal penal.

Los incidentes comenzaron el pasado domingo 11 de octubre en un vuelo de la aerolínea Delta, que viajaba de Los Ángeles a Nueva York. En el avión, se reportó que la actriz golpeó a una tripulante de cabina y mordió a otra, además de intentar abrir la puerta del avión en pleno vuelo.

La policía portuaria aguardaba la llegada de la actriz en el aeropuerto J.F. Kennedy para arrestarla y llevarla a un hospital para su revisión. En el lugar, supuestamente agredió a una agente, identificada como María Suárez, de la Policía de la Autoridad Portuaria, a quien pateó repetidamente en la cara, el cuello y el pecho.

La segunda agresión se produjo contra una enfermera, identificada como Ashley DeLeo, en el Jamaica Hospital Medical Center, durante la madrugada del 12 de octubre, mientras intentaba trasladar a la actriz para que recibiera tratamiento médico adicional.

Un representante legal de Blair emitió un comunicado sobre los sucesos, alegando que se trató de "una emergencia médica".

"Selma sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable", señala el comunicado.