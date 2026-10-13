Tragedia en Estados Unidos: murió un hombre al caer de la montaña rusa Goliath

FOTO: Tragedia en la montaña rusa Goliath en el parque Six Flags Over Georgia.

Un hombre murió y varias personas resultaron heridas este lunes 12 de octubre tras caer de la montaña rusa Goliath en el parque Six Flags Over Georgia, en las afueras de Atlanta, Estados Unidos.

El trágico suceso ocurrió cerca de las 16:00 horas en la atracción de alta velocidad —que alcanza los 61 metros de altura y velocidades de hasta 113 km/h—, obligando a la detención del juego cerca de su punto más alto y a la evacuación inmediata de los pasajeros.

La Unidad de Delitos Graves de la Policía del Condado de Cobb asumió la investigación para determinar las causas del hecho.

Aunque las autoridades aún no difundieron la identidad de la víctima ni confirmaron si existió una falla mecánica, testigos citados por medios locales señalaron que el hombre cayó del vagón e impactó contra partes de la estructura antes de impactar sobre el techo de un área temática ubicada debajo del recorrido.

/Inicio Código Embebido/

?????? #EEUU | Muere un hombre tras caer de montaña rusa en Six Flags Over #Georgia Un hombre murió tras caer de la montaña rusa Goliath, en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, en el condado de Cobb, informaron autoridades locales. ???? El incidente provocó la evacuación de la atracción y dejó otras cuatro personas heridas. Las autoridades ya investigan lo ocurrido. https://t.co/zLnfwdfJu0 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 13, 2026

/Fin Código Embebido/

Tampoco se precisó el número exacto ni la gravedad de los demás visitantes lesionados.

Ante lo sucedido, la cadena Six Flags Entertainment Corporation anunció el cierre temporal y preventivo de nueve montañas rusas de características semejantes distribuidas en sus parques de Estados Unidos y Canadá, entre ellas Nitro (Nueva Jersey), Fury 325 (Carolina del Norte) y Raging Bull (Illinois).

La tragedia vuelve a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad de la firma, que ya mantenía clausurada desde julio la montaña rusa X2 en California tras una ola de denuncias por hemorragias cerebrales sufridas por visitantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/