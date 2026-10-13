Pau Pau, la artista cordobesa nominada al Martín Fierro como Mejor Artista Infantil

La artista cordobesa Pau Pau fue nominada al Martín Fierro en la categoría Mejor Artista Infantil, un reconocimiento que celebra el crecimiento de su proyecto musical y su llegada al público infantil.

En diálogo con Cadena 3, compartió su alegría por la nominación, habló de su proceso creativo y destacó el orgullo de representar a Córdoba en una terna integrada por grandes referentes del género.

Entre sus competidores se encuentran Panam, El Payaso Plim Plim, Topa, Margarita y El Reino Infantil, nombres que forman parte del universo musical de distintas generaciones de chicos. Para Pau Pau, compartir la categoría con artistas de semejante trayectoria ya representa un premio en sí mismo.

“Es increíble: estoy feliz, contenta de estar ahí en la ceremonia y de estar nominada con artistas infantiles que son para mí icónicos”, expresó durante la charla radial. Además, destacó la emoción que le genera compartir este reconocimiento con referentes que también acompañaron la infancia de su hija.

La maternidad ocupa un lugar central en el proyecto artístico de Pau Pau. Su hija Juanita, de seis años, es una de sus principales fuentes de inspiración y una presencia constante a la hora de crear nuevas canciones.

“Me sigue inspirando todo lo que voy haciendo. Canciones que sigo componiendo o me vienen dudas de ella, preguntas, curiosidades, y digo: ‘De esto se puede escribir, de esto también’. Sigue siendo mi musa inspiradora”, contó.

La cantante compone tanto las letras como la música de sus temas, aunque también incorpora versiones de canciones de artistas infantiles que admira. Para desarrollar su repertorio, observa las inquietudes y ocurrencias de los chicos que la rodean, desde su hija hasta sus sobrinos y otros pequeños de su entorno.

Según explicó, la espontaneidad y la sinceridad de los niños le aportan ideas para abordar situaciones cotidianas y transformarlas en canciones con las que puedan identificarse.

Uno de los aspectos que más valora Pau Pau de esta nominación es la posibilidad de llevar una propuesta artística nacida en Córdoba a una ceremonia de alcance nacional.

La artista destacó que es la única representante del interior en su categoría, un detalle que convierte el reconocimiento en un motivo adicional de orgullo para su equipo.

“Que sea algo desde Córdoba, hecho puramente en Córdoba, llegar a ese lugar, ya para mí es un premio gigante”, afirmó.

Más allá del resultado, espera que la ceremonia sea una oportunidad para conocer a otros colegas, intercambiar experiencias y abrir nuevas puertas para su carrera. La nominación, en ese sentido, representa tanto un reconocimiento al camino recorrido como una oportunidad para proyectar su música hacia nuevos públicos.

Durante la entrevista, Pau Pau también compartió parte de su propuesta musical e interpretó Baila, baila, una canción propia que invita a los chicos a moverse, jugar y disfrutar de la música.

La artista recordó con entusiasmo sus primeras experiencias frente al público en vivo, especialmente las presentaciones realizadas en Rosario y San Francisco, donde pudo encontrarse cara a cara con los chicos que siguen su trabajo.

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En sus espectáculos también participa Pizza, su compañero de escenario, que se ganó el cariño del público. Entre risas, contó que en algunas funciones los chicos llegaron a interrumpir el show para pedir que el personaje también cantara.

Su propuesta busca reunir a distintas generaciones alrededor de la música, con canciones originales, juegos y clásicos populares que también puedan disfrutar padres y abuelos.

En ese camino, Pau Pau anunció una presentación prevista para el 8 de noviembre en Jesús María, en Cine Molise, con una invitación a compartir una tarde en familia.

Mientras continúa creciendo con sus canciones y presentaciones, la nominación al Martín Fierro marca un momento especial para la artista cordobesa. Un reconocimiento que pone en primer plano el trabajo independiente, la inspiración que encuentra en la infancia y el sueño de hacer llegar su música a cada vez más chicos del país.

Entrevista de "Viva la Radio"