Julieta Ortega evita pronunciarse sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi
La actriz no ofreció declaraciones sobre la escandalosa separación de su hermano, que ocurrió a solo 27 días de su matrimonio. Se enteró de la situación como todos, a través de un comunicado.
FOTO: El silencio de Julieta Ortega tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- En medio del escándalo por la reciente separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Julieta Ortega, hermana del músico, se negó a brindar declaraciones sobre la relación de su hermano y confesó que, al igual que todos, se enteró gracias al comunicado de la actriz.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las cámaras de Intrusos (América TV) fueron en busca de la palabra de Julieta, pero ella escapó al ver el móvil. "No, no, no, no, por favor, no me hagas esto", pidió Ortega al periodista.
Al ser consultada sobre cómo se enteró de la noticia de la separación de su hermano, fue contundente: "Como ustedes". En ese sentido, dejó en claro que la separación fue reciente.
Mientras que la cámara la perseguía por las calles, ella pedía: "No me hagas esto, te lo pido por favor".
Sobre la relación de su hermano, evitó hacer declaraciones: "Simplemente nada para decir".
Lectura rápida
¿Quién es Julieta Ortega?
Es la hermana de Emanuel Ortega, músico que se separó recientemente de Julieta Prandi.
¿Qué ocurrió con Emanuel y Julieta Prandi?
Se separaron a solo 27 días de haber contraído matrimonio, generando un gran escándalo mediático.
¿Cómo se enteró Julieta Ortega de la separación?
Dijo que se enteró de la noticia de la misma manera que los demás, a través de un comunicado.
¿Julieta Ortega ofreció declaraciones?
No, se negó a hablar sobre el tema y pidió a los periodistas que la dejaran en paz.
¿Qué dijo Julieta Ortega sobre su hermano?
Evito hacer comentarios y expresó: "Simplemente nada para decir".
[Fuente: Noticias Argentinas]