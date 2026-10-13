Julieta Ortega evita pronunciarse sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi

FOTO: El silencio de Julieta Ortega tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- En medio del escándalo por la reciente separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Julieta Ortega, hermana del músico, se negó a brindar declaraciones sobre la relación de su hermano y confesó que, al igual que todos, se enteró gracias al comunicado de la actriz.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las cámaras de Intrusos (América TV) fueron en busca de la palabra de Julieta, pero ella escapó al ver el móvil. "No, no, no, no, por favor, no me hagas esto", pidió Ortega al periodista.

Al ser consultada sobre cómo se enteró de la noticia de la separación de su hermano, fue contundente: "Como ustedes". En ese sentido, dejó en claro que la separación fue reciente.

Mientras que la cámara la perseguía por las calles, ella pedía: "No me hagas esto, te lo pido por favor".

Sobre la relación de su hermano, evitó hacer declaraciones: "Simplemente nada para decir".