Cuatro muertos tras bombardeo a disidencias de guerrilla en Colombia

El 10 de octubre, un bombardeo en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, resultó en la muerte de cuatro miembros de la guerrilla, según reportes de medios locales que citan un comunicado del Ministerio de Defensa. El ataque estuvo dirigido contra disidencias de las extintas FARC.

El comunicado oficial precisó que los fallecidos pertenecían al 'Frente 33', e incluyó a tres hombres y una mujer. Esta última fue identificada como una adolescente de 16 años, quien se encontraba involucrada en acciones de combate continuo.

Luego del bombardeo, las fuerzas terrestres ingresaron al campamento para asegurar y registrar el área. Durante esta operación, tres soldados resultaron heridos a causa de la activación de un campo minado.

En el transcurso de la acción militar, se incautaron 10 fusiles, una ametralladora, dos armas cortas, 57 cargadores y más de 3.860 cartuchos de distintos calibres.

El comunicado también destacó que se tomaron medidas para salvaguardar a la población civil, cumpliendo con los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el derecho internacional humanitario, asegurando que los objetivos militares fueron identificados con anterioridad.

El informe añadió que, en su enfrentamiento armado, estos grupos han causado daños significativos a la infraestructura civil, incluyendo la destrucción de viviendas mediante ataques indiscriminados con drones cargados de explosivos y la siembra de campos minados que continúan afectando la región.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó un balance sobre seguridad durante sus primeros dos meses de gobierno, informando que la fuerza pública ha dado de baja a 70 delincuentes de diversos grupos armados ilegales y ha afectado a 1.117 integrantes en este tiempo.