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¿Cuándo viaja River a Córdoba y en dónde se hospedará?

El plantel Millonario saldrá de Buenos Aires el sábado a las 18:30 y se alojará en la zona de barrio Alto Verde.

13/10/2026 | 16:53Redacción Cadena 3

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Los hinchas de River a la Willington, como la última vez

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El plantel de River Plate partirá desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery hacia Córdoba el próximo sábado a las 18:30, en ocasión de su visita a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En esta oportunidad, el Millonario se hospedará en el hotel Holiday Inn de barrio Alto Verde ya que en donde lo hace habitualmente en Córdoba, el Quinto Centenario, es donde estará alojado el plantel Celeste.

Cabe recordar que los hinchas de River podrán ingresar al Mario Kempes únicamente con DMI físico, con entradas ya a la venta en el sitio ventas.autoentrada.com a un valor de 100 mil pesos más el cargo del servicio.

El público visitante tiene destinada la popular Willington y cada usuario podrá acreditar hasta cuatro boletos, que estarán disponibles hasta el domingo 18 a las 17 o hasta agotar stock.

CUARTA VEZ SEGUIDA CON HINCHAS DE RIVER COMO VISITANTES

Por cuarta vez consecutiva en el campeonato, River podrá llevar sus hinchas, ya que lo hizo contra Banfield y Atlético Tucumán, y volverá a pasar ante Sarmiento de Junín para luego llegar a Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué evento está programado? El plantel de River Plate viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano en la fecha 13 del Torneo Clausura.

¿Quiénes participan en el evento? El evento involucra al plantel de River Plate y al equipo local Belgrano.

¿Cuándo se llevará a cabo? El viaje está programado para el próximo sábado a las 18:30.

¿Dónde se hospedará el equipo? El equipo se hospedará en el hotel Holiday Inn de barrio Alto Verde.

¿Cómo pueden los hinchas asistir? Los hinchas de River pueden ingresar al Mario Kempes con DMI físico y entradas compradas en ventas.autoentrada.com.

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