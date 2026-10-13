Conflicto universitario: reclamos varios en la UNR antes de la marcha al Monumento

FOTO: Conflicto universitario: tomas y reclamos en la UNR antes de la marcha al Monumento.

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas suma nuevas medidas de protesta en Rosario. Estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) resolvieron profundizar el plan de lucha con tomas "pacíficas", clases públicas, jornadas de difusión y asambleas, en la antesala de una nueva movilización prevista para este jueves 15 de octubre.

Las medidas buscan visibilizar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades y reclamar que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Entre las principales demandas también figuran el aumento de las becas estudiantiles, incluida la Progresar, y mejoras salariales para docentes y trabajadores no docentes.

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Este martes, estudiantes de distintas unidades académicas realizaron asambleas para definir cómo continuar con las medidas de fuerza. En las facultades de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y de Humanidades y Artes resolvieron avanzar con tomas activas durante este miércoles, con pernocte incluido y continuidad de las actividades académicas.

En Humanidades y Artes, además, los estudiantes habían definido realizar un corte de calle en Entre Ríos para visibilizar el deterioro de las condiciones de la educación pública y sumar apoyo al reclamo universitario.

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La situación será diferente en Psicología, donde la asamblea resolvió no tomar el edificio. Sin embargo, los estudiantes prevén participar desde las 20 de una vigilia en el Centro Universitario Rosario (CUR), conocido como La Siberia, con pintadas y distintas actividades.

Las tomas definidas en las facultades de Ciencia Política y Humanidades tendrán carácter activo: los edificios permanecerán ocupados, pero se sostendrá el dictado de clases y otras actividades académicas. La modalidad busca mantener el funcionamiento de las instituciones mientras se desarrollan las medidas de protesta.

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El plan de lucha tendrá uno de sus momentos centrales este jueves 15 de octubre, con una movilización que partirá a las 15.30 desde plaza San Martín y avanzará hasta el Monumento Nacional a la Bandera, en el marco de una marcha federal universitaria.

La convocatoria reúne demandas vinculadas con el financiamiento universitario, el presupuesto destinado a discapacidad, los salarios y la defensa de los sistemas públicos de educación y salud. Los organizadores llaman a participar bajo las consignas de trabajo y salarios dignos y mayor presupuesto para sostener los derechos sociales.