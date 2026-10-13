En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Vasco da Gama

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Vasco da Gama

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Lisandro Martínez critica a la dirigencia del Manchester United tras la derrota en Champions

El defensor argentino Lisandro Martínez se mostró molesto con la directiva del Manchester United tras la caída 2-0 ante el Atlético Madrid y exigió más refuerzos.

13/10/2026 | 20:42Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google

FOTO: "Licha" Martínez se descargó contra la dirigencia.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 12 octubre (NA) - Lisandro Martínez, defensor argentino del Manchester United, manifestó su descontento hacia la dirigencia del club tras la derrota 2-0 ante el Atlético Madrid en la UEFA Champions League.

"Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir", declaró Licha después del partido.

El jugador también criticó el rendimiento del equipo en el duelo, afirmando que "la actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre".

Martínez continuó expresando su deseo de que la dirección deportiva del club realice esfuerzos por fortalecer el plantel. "Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo", agregó.

A pesar de sus críticas a la dirigencia, Lisandro Martínez también se mostró autocrítico, reconociendo que los jugadores deben mejorar su desempeño: "Y también como jugadores, tenemos que hacer más".

El defensor enfatizó la importancia de contar con un equipo sólido para afrontar este tipo de partidos: "Es importante cuando armas un plantel fuerte para estar preparados para este tipo de noches".

Finalmente, Lisandro Martínez indicó que es fácil señalar a los entrenadores y a los jugadores por los resultados, pero es fundamental también evaluar a otros sectores del club: "También esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?".

Actualmente, el Manchester United ocupa el séptimo lugar en la UEFA Champions League tras la derrota ante el equipo español. En la Premier League, el club se encuentra en la posición 13, habiendo logrado solo una victoria en seis partidos, con tres empates y dos derrotas.

Lectura rápida

¿Quién criticó a la dirigencia del Manchester United?
Lisandro Martínez expresó su descontento con la directiva tras una derrota.

¿Qué dijo Martínez sobre el rendimiento del equipo?
Calificó la actuación ante el Atlético Madrid como "muy pobre".

¿Qué espera Martínez de la directiva?
El defensor espera que se traigan más jugadores para competir.

¿Cómo se encuentra el Manchester United en la liga?
Ocupa el séptimo lugar en la Champions y el 13° en la Premier League.

¿Qué señala Martínez sobre la responsabilidad en el club?
Dijo que también se debe evaluar a otras áreas además de jugadores y entrenador.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf