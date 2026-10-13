Lisandro Martínez critica a la dirigencia del Manchester United tras la derrota en Champions

Buenos Aires, 12 octubre (NA) - Lisandro Martínez, defensor argentino del Manchester United, manifestó su descontento hacia la dirigencia del club tras la derrota 2-0 ante el Atlético Madrid en la UEFA Champions League.

"Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir", declaró Licha después del partido.

El jugador también criticó el rendimiento del equipo en el duelo, afirmando que "la actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre".

Martínez continuó expresando su deseo de que la dirección deportiva del club realice esfuerzos por fortalecer el plantel. "Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo", agregó.

A pesar de sus críticas a la dirigencia, Lisandro Martínez también se mostró autocrítico, reconociendo que los jugadores deben mejorar su desempeño: "Y también como jugadores, tenemos que hacer más".

El defensor enfatizó la importancia de contar con un equipo sólido para afrontar este tipo de partidos: "Es importante cuando armas un plantel fuerte para estar preparados para este tipo de noches".

Finalmente, Lisandro Martínez indicó que es fácil señalar a los entrenadores y a los jugadores por los resultados, pero es fundamental también evaluar a otros sectores del club: "También esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?".

Actualmente, el Manchester United ocupa el séptimo lugar en la UEFA Champions League tras la derrota ante el equipo español. En la Premier League, el club se encuentra en la posición 13, habiendo logrado solo una victoria en seis partidos, con tres empates y dos derrotas.