Ataques aéreos de Arabia Saudí en Yemen: instalaciones petroleras bajo fuego

EL CAIRO (AP) — La coalición liderada por Arabia Saudí realizó el martes una serie de ataques aéreos dirigidos a instalaciones petroleras ubicadas al oeste de la capital de Yemen. La información fue proporcionada por una televisora asociada a los rebeldes hutíes, aunque no se presentaron pruebas que corroboren los hechos.

De acuerdo con el canal Al-Masirah, los ataques se produjeron en una zona cercana a Saná, justo después de que un portavoz de la coalición instara a los residentes locales a evacuar por razones de seguridad. Testigos en la capital informaron haber escuchado explosiones, aunque hasta el momento no se ha confirmado qué instalaciones fueron impactadas.

Este nuevo episodio de hostilidades se produce en un contexto de creciente tensión entre los hutíes y la coalición saudí, que han intercambiado amenazas recientemente. En un comunicado, la coalición solicitó a los civiles que abandonaran la zona de la Compañía Petrolera de Yemen y áreas de almacenamiento cercanas, ante el temor de un posible ataque.

El general de brigada Yahya Sarí, portavoz militar de los hutíes, advirtió en su cuenta de Telegram que cualquier ataque saudí contra Saná provocaría una respuesta "firme y dolorosa" en Riad.

La zona que se ha pedido evacuar, al-Subaha, se encuentra en una colina con vista a la capital y aunque no es densamente poblada, incluye una estación de combustible que es utilizada por la población local.

Esta escalada de violencia se produce mientras Arabia Saudí investiga por qué sus defensas aéreas no lograron interceptar un reciente ataque que incluyó misiles y drones lanzados por los hutíes, que dejó al menos 13 muertos y más de 300 heridos en el aeropuerto internacional de Riad.

El conflicto entre Arabia Saudí y los hutíes se intensificó el mes pasado tras la toma de zonas clave en el estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta vital para el transporte de petróleo. La coalición, que respalda a las fuerzas leales al gobierno yemení reconocido internacionalmente, ha estado intentando recuperar el control de estas áreas.

Los hutíes también renovaron sus advertencias sobre el uso del espacio aéreo saudí, lo que ha llevado a varias aerolíneas a suspender sus vuelos al reino. En un comunicado de la agencia de noticias SABA, controlada por los hutíes, se hizo referencia a Arabia Saudí como el "Reino del Cuerno de Satanás", instando a que la seguridad y soberanía sean respetadas para todos.

Desde Egipto, el ministro de Exteriores Badr Abdelatty instó a los hutíes a cesar sus ataques, afirmando que no hay justificación para la violencia y que es necesario priorizar la diplomacia para evitar una mayor escalada en la región.

La coalición saudí también reportó la interceptación de tres drones al norte de Riad, aunque esta afirmación no ha sido verificada de forma independiente. Arabia Saudí ha solicitado un apoyo más directo del ejército de Estados Unidos en su lucha contra los hutíes, que han estado atacando aeropuertos y otros objetivos en el reino.

El presidente Trump mencionó que los hutíes "se están portando muy mal", aunque no se pronunció sobre una posible respuesta de Estados Unidos ante los ataques.