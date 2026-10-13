FOTO: El fenómeno de El Niño causa estragos en el Litoral: lluvias intensas y alertas vigentes

Buenos Aires, 13 octubre (NA) – El fenómeno climático de El Niño ha desatado un temporal en el Litoral, resultando en el desbordamiento de las principales cuencas hídricas del país. La magnitud del evento atmosférico ha llevado a los complejos hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretá a operar al límite de su capacidad, obligándolos a abrir sus compuertas para desagotar volúmenes extraordinarios hacia el cauce del río Paraná y prevenir colapsos estructurales.

En Misiones, una de las zonas más afectadas, el río Iguazú incrementó su volumen promedio por diez en pocas horas. Este fenómeno ha tapado secciones enteras de los caminos turísticos, lo que llevó a las autoridades a cerrar preventivamente el Parque Nacional Iguazú para garantizar la seguridad de los visitantes durante la jornada del lunes.

La masa de agua que desciende desde el sur de Brasil mantiene a los distritos ribereños del Litoral bajo alerta roja. En este contexto, Defensa Civil y los municipios están llevando a cabo operativos de emergencia y reforzando las defensas costeras. En Misiones, las Cataratas han sufrido daños en su infraestructura.

En Corrientes, las inundaciones han afectado a Ituzaingó y la Isla Apipé; la situación es crítica en Alvear debido a las fuertes lluvias y se han realizado evacuaciones obligatorias en los barrios bajos de Paso de los Libres. En Entre Ríos, el agua ha desbordado en Colón, Concepción del Uruguay y Concordia, aunque las maniobras de retención del embalse de Salto Grande han ayudado a mitigar la crecida del río Uruguay.

Las condiciones meteorológicas para los próximos días no ofrecen alivio a corto plazo. Los pronósticos indican que la inestabilidad atmosférica persistirá en el noreste del país, con frentes de tormenta y chaparrones aislados que continuarán alimentando las cuencas del Paraná, Uruguay e Iguazú.

Con los suelos ya saturados, que impiden la absorción natural, y los aportes constantes de agua desde Brasil, los organismos técnicos advierten que el pico de la crecida mantendrá niveles de riesgo hídrico elevado hasta el fin de semana. Por lo tanto, instan a los pobladores a evitar circular por zonas inundables y a seguir las directrices de evacuación.