Investigadores documentan especies "perdidas" mientras disminuyen listados de extinción en EE.UU.

Mucho antes de que la calle Fremont de la ciudad de Las Vegas se convirtiera en un centro de apuestas adornado con luces de neón, la Oreocarya insolita —una planta silvestre de flores blancas que apenas alcanza la altura de la espinilla— florecía cada primavera entre los arbustos de creosota.

Sin embargo, no se ha registrado ningún avistamiento confirmado de dicha planta en el área de Las Vegas desde hace casi 100 años. Según los científicos, esta especie no crece en ningún otro lugar del mundo. En todo Nevada, 20 especies de animales modernos, desde el imponente bisonte americano hasta el diminuto caracol del lago Pirámide, han desaparecido de la región. Algunas especies aún viven en otros lugares, mientras que otras eran endémicas de Nevada y ya se han extinguido. Además, cerca de 600 especies de plantas y animales cuentan con seis o menos grupos poblacionales en el estado.

El entomólogo Matthew Forister, de la Universidad de Nevada, campus Reno, advierte que podría haber más especies cuyo estado de conservación es desconocido. "Nevada es un estado donde queda mucho por explorar en cuanto a biodiversidad", comentó Forister. "Realmente no conocemos el estado de la biodiversidad de Nevada en términos de cuáles especies son estables y cuáles están extintas o "perdidas"".

Forister y un equipo de científicos de diversas partes del mundo están rastreando especies que están en camino hacia la extinción. A estas las denominan especies "perdidas", ya que no han sido vistas en años, aunque no están seguros de si ya se han extinguido. Los hallazgos se registran en una nueva revista científica, el Journal of Lost Species, coeditada por Forister, con el objetivo de documentar a las especies que se encuentran en una zona gris entre estar en peligro de extinción y haberse extinguido.

Noah Greenwald, codirector del programa de especies en peligro de extinción del Center for Biological Diversity, subraya que "los científicos de todo el mundo advierten que estamos inmersos en una crisis de extinción". El lanzamiento de la revista coincide con una cifra históricamente baja de inclusiones de especies en peligro de extinción por parte del gobierno federal. El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS) es el encargado de decidir qué plantas y animales se incluyen en la lista federal de especies en peligro de extinción, pero bajo la presidencia de Donald Trump, la agencia se encamina a registrar el menor número de especies desde la promulgación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción en 1973.

Desde 2024, la delegación del USFWS en Nevada ha perdido el 38% de su plantilla, lo que agrava la situación de las especies en riesgo de extinción. A nivel nacional, la plantilla del USFWS se redujo de 9.957 a 6.333 empleados entre 2024 y 2026. Según Greenwald, los recortes de personal y la falta de inclusión de especies en la lista representan una situación crítica para la biodiversidad tanto en Nevada como en todo el país.

Desde la promulgación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, el USFWS ha incluido una media de 34 especies al año en la lista. Sin embargo, en los dos años del segundo mandato de Trump, su gobierno solo ha incluido a tres especies, todas ellas en el sudeste del país. Esta situación contrasta con administraciones anteriores que incluyeron más de 500 especies en un periodo similar.

Las consecuencias de esta reducción en las inclusiones son preocupantes, ya que muchas especies se encuentran en una especie de limbo. A nivel nacional, hay unas 400 especies en espera de ser incluidas en dichas listas, incluidas más de dos docenas en Nevada.

Recientemente, el gobierno federal emitió normas que facilitan la destrucción del hábitat de especies en peligro, lo que ha generado preocupación entre los defensores de la biodiversidad. En este contexto, Forister, quien también lidera el estudio de seguimiento de mariposas más grande y antiguo de América del Norte, destaca la necesidad de seguir investigando estas especies en declive. Según investigaciones de la Universidad de Nevada, las poblaciones de mariposas en todo Nevada disminuyen aproximadamente un 25% cada 20 años.

La Journal of Lost Species se centrará en las más de 4.300 especies "perdidas" en todo el mundo que no han sido documentadas en una década o más. Forister menciona que "el número de especies cuya situación en los últimos 10 años desconocemos es colosal". En Nevada, algunas especies, como la paloma migratoria, fueron eliminadas del estado hace décadas. La mayoría de las especies extintas en Nevada desaparecieron entre las décadas de 1940 y 1950 debido a la extracción de aguas subterráneas y la introducción de especies no nativas.

La Center for Biological Diversity ha solicitado al USFWS que clasifique como en peligro de extinción a las escasas poblaciones que aún subsisten en unos pocos lugares de otros estados, pero la agencia aún no ha tomado una decisión. "Tanto las autoridades estatales como las federales eliminan a las especies de sus listas de protección si son declaradas extintas", explica Jamey McClinton, administrador de la Nevada Division of Natural Heritage. "Aquí es precisamente donde entra en juego el Journal of Lost Species".

La revista ofrecerá un espacio para que existan, aunque sea digitalmente, aquellas especies que aún no son declaradas extintas. "La diversidad biológica es inherentemente valiosa y apreciada", concluye McClinton. "Son parte de lo que confiere a esos lugares su carácter único".