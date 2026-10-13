Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 13 de octubre

Este martes 13 de octubre, el clima en Salta se caracteriza por un ambiente templado, con temperaturas que oscilarán entre los 11° y 19°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la región.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura se sitúa en 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad es del 59%, lo que proporciona un nivel de confort aceptable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 3 m/s desde el norte, contribuyendo a un clima fresco y agradable.

Para el día de hoy, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, y no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantiene en 1008 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En el pronóstico extendido, se anticipan días con temperaturas más frescas y lluvias ligeras. Para el miércoles 14 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 13°, con lluvias ligeras. El jueves 15 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 11°, también con lluvias. El viernes 16 de octubre, se espera un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 11° y máximas de 17°, manteniendo la posibilidad de lluvias.

En resumen, este martes 13 de octubre, Salta disfrutará de un clima templado y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el pronóstico para los próximos días.