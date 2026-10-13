Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 13 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la ciudad de Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de light rain, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, y la humedad se encuentra en un 79%. La visibilidad es de 7035 metros, mientras que el viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste (150°). La presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy martes 13 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Las condiciones de lluvia ligera persistirán a lo largo del día, con un viento suave que podría influir en la sensación térmica. La humedad alta puede generar una sensación de incomodidad en el ambiente.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El miércoles 14 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con pronóstico de light rain. El jueves 15, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 23°, con scattered clouds. Para el viernes 16, la mínima será de 11° y la máxima de 17°, con broken clouds. El sábado 17, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21°, con scattered clouds. Finalmente, el domingo 18 se espera una mínima de 9° y una máxima de 22°, con cielo despejado.