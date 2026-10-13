Yacyretá abrió otro vertedero y prevé un pico de crecida para el miércoles o jueves

La represa de Yacyretá habilitó un segundo vertedero para evacuar el excedente de agua provocado por las intensas lluvias en Brasil. Las previsiones del complejo hidroeléctrico indican que el caudal podría alcanzar los 33.000 metros cúbicos por segundo entre el miércoles y el jueves, con efectos sobre las zonas ribereñas aguas abajo.

El ingeniero Richart Pintar, jefe técnico argentino del Departamento Técnico del complejo hidroeléctrico de la Entidad Binacional Yacyretá, explicó a Cadena 3 que las precipitaciones en la cuenca del Alto Paraná fueron superiores a las previstas.

“Los pronósticos fueron superados cinco veces”, señaló. Según precisó, se registraron lluvias de hasta 300 milímetros en sectores de las cuencas del Iguazú y del Paraná, lo que aceleró la llegada del agua hacia Yacyretá.

Pintar detalló que el río mostraba un crecimiento moderado desde septiembre y que uno de los vertederos, próximo a la margen paraguaya, ya estaba abierto. El nuevo incremento obligó a utilizar el segundo aliviador, porque el volumen excedía la capacidad de agua que podía pasar por las turbinas para generar electricidad.

El complejo cuenta con tres vías de descarga: los dos vertederos y la propia central hidroeléctrica. El ingeniero aclaró que Yacyretá no tiene capacidad de almacenamiento para retener la crecida y debe operar respetando una cota definida en el eje Encarnación-Posadas.

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No obstante, explicó que realizan maniobras preventivas dentro de las condiciones de operación del embalse para moderar la llegada del frente de agua y procurar una descarga gradual hacia las riberas del Paraná.

“Tenemos un sistema de alerta. Hemos emitido a partir de septiembre cuatro alertas”, indicó. La información se transmite a organismos oficiales de Argentina y Paraguay, entre ellos municipios, Defensa Civil y la Prefectura Naval Argentina.

Según Pintar, la cuarta advertencia estuvo vinculada con un incremento más sorpresivo, por la cantidad de lluvia caída en Brasil. Explicó que existen mapas de las zonas inundables que permiten a los organismos responsables preparar las medidas de prevención.

El especialista comparó la situación con una crecida registrada en 2023 y recordó que, desde que funciona Yacyretá, se midieron picos de hasta 37.000 metros cúbicos por segundo, por encima de la proyección actual.

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“Son crecidas que inundan las zonas ribereñas aguas abajo y afectan a las poblaciones”, advirtió. También señaló que algunas personas se resisten a abandonar sus viviendas y bienes en los sectores bajos.

Pintar destacó que mantienen una comunicación permanente con Brasil y reciben información de la red hidrometeorológica que concentra Itaipú para anticipar la evolución del río y coordinar las previsiones.

Sobre los próximos meses, sostuvo que, de acuerdo con los pronósticos que mencionó sobre la presencia de un El Niño fuerte, esperan episodios similares en noviembre y diciembre, que podrían extenderse hasta marzo del año próximo. “Todavía tenemos cinco o seis meses de incertidumbre al respecto”, expresó.

Entrevista de Rodolfo Barili.