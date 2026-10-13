Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 13 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de light rain, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 18°. La humedad alcanza el 99%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa.

El clima hoy martes 13 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad alta puede hacer que el clima se sienta más fresco de lo habitual.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el miércoles 14 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, con moderate rain. El jueves 15 de octubre, la mínima descenderá a 11° y la máxima alcanzará los 22°, con cielo despejado. El viernes 16 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 18°, con nubes cubriendo el cielo. Para el sábado 17 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 21°, con nubes dispersas. Finalmente, el domingo 18 de octubre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 22°, con cielo despejado.