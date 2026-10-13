Conocé a Stefano Margaritora, el cirujano que operará al Papa León XIV en Roma

Buenos Aires, 13 octubre (NA) – El médico cirujano Stefano Margaritora es quien estará a cargo de la operación que se le realizará al papa León XIV para extirparle un nódulo pulmonar en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de la ciudad italiana de Roma.

El Dr. Margaritora dirige la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, donde el Papa se encuentra internado desde la mañana de este martes, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El equipo que coordina este cirujano sería el encargado de realizar la intervención, según informó la agencia italiana ANSA de acuerdo con información que trascendió, a la vez que no se descarta que también participe Luigi Carbone, quien es el médico personal del Papa.

Margaritora se recibió en 1985 en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Roma, hizo la Residencia en Cirugía General, Universidad Estatal de Roma (1985-1990) y luego la Residencia en Cirugía Torácica General, Universidad Católica de Roma (1990-1995).

Además, es Profesor Adjunto de Cirugía Torácica General en la Universidad Católica de Roma y jefe del Departamento de Cirugía Torácica General, mientras que ocupó un cargo similar en el Centro Oncológico Florentino.

Un reconocido cirujano

El experto es una figura destacada de la cirugía torácica en Italia, ya que, a lo largo de su carrera, publicó más de 400 trabajos en revistas científicas internacionales, tiene mucha experiencia en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de enfermedades pulmonares, esofágicas, mediastínicas y cervicales.

En tanto, entre sus áreas de especialización se encuentran la cirugía pulmonar, las intervenciones sobre el esófago y el timo, el tratamiento del enfisema y las bronquiectasias, y el abordaje de los nódulos pulmonares.

Además, uno de sus principales campos de trabajo son las técnicas mínimamente invasivas, que permiten realizar operaciones mediante pequeñas incisiones y con instrumentos equipados con cámaras de alta definición.

Según el citado informe, el Dr. Margaritora se especializa en la cirugía torácica videoasistida uniportal, conocida como Uniportal VATS y que es una técnica que permite intervenir el tórax a través de una única pequeña incisión y forma parte de los procedimientos que buscan reducir el traumatismo quirúrgico.