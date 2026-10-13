Israel repatria 22 artefactos antiguos a Grecia en un gesto histórico por su patrimonio cultural

ATENAS (AP) — Israel devolvió el martes 22 artefactos antiguos que habían sido retirados ilegalmente de Grecia, en el marco de una creciente campaña internacional de Atenas para repatriar esculturas que fueron tomadas de la Acrópolis. La ministra de Cultura, Lina Mendoni, recibió los objetos en una ceremonia celebrada en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde también estuvo presente Amir Ganor, director de la división de prevención de robos de la Autoridad de Antigüedades de Israel.

"Es la primera vez que Israel devuelve antigüedades a Grecia, lo que marca el inicio de una cooperación más estrecha entre ambos países para la protección del patrimonio cultural", manifestó Mendoni. "Cada devolución de un objeto cultural a su lugar de origen tiene una dimensión simbólica y moral más amplia".

La colección incluye una pequeña estatuilla de bronce de una mujer y diversos tipos de cerámica, tales como frascos de aceite esbeltos, ánforas de dos asas y copas decoradas con escenas mitológicas y motivos geométricos. Los objetos están datados provisionalmente entre aproximadamente el 700 a.C. y el 320 a.C.

Atenas está trabajando para fortalecer los vínculos culturales bilaterales como parte de su esfuerzo por asegurar el regreso de los Mármoles del Partenón, que fueron retirados de la Acrópolis y actualmente se exhiben en el Museo Británico de Londres. En los últimos años, Grecia, bajo su actual gobierno conservador, ha reforzado sus lazos energéticos y de defensa con Israel.

El pasado agosto, Israel firmó un acuerdo de 3.000 millones de euros (alrededor de 3.500 millones de dólares) para construir un sistema de defensa aérea en Grecia, denominado Escudo de Aquiles, lo que se considera el mayor acuerdo de defensa entre ambos países.

Funcionarios de Grecia y Israel no revelaron cómo se descubrieron los artefactos en Israel ni las circunstancias que llevaron a su retirada ilegal de Grecia. En ocasiones anteriores, las antigüedades devueltas desde colecciones privadas en el extranjero se han rastreado hasta excavaciones ilícitas.

Pninat Yanay, embajadora de Israel en Grecia, indicó que los objetos fueron recuperados durante una "investigación de las autoridades israelíes sobre el comercio ilegal de antigüedades". "Tanto en Grecia como en Israel, la arqueología ocupa un lugar especial en la vida nacional. Nos ayuda a entender de dónde venimos y quiénes somos", concluyó.