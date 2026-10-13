Reino Unido pide a Interpol desestimar solicitudes argentinas sobre proyecto en Malvinas

FOTO: Reino Unido solicitó a Interpol que rechace las peticiones de la Argentina a Interpol.

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- Reino Unido ha solicitado a Interpol que desestime las solicitudes de detención de personas que están involucradas en un significativo proyecto petrolero frente a las costas de las Islas Malvinas, según un informe exclusivo de un medio británico.

Las crecientes tensiones entre Argentina y el Reino Unido han llegado a niveles comparables a los de 1982, lo que ha llevado a los funcionarios británicos a requerir garantías urgentes a la organización internacional.

En una carta enviada a la sede de Interpol en Lyon, el gobierno británico argumentó que las peticiones de "notificación roja" por parte de Argentina para la detención de estas personas, entre ellas ciudadanos británicos, deben ser consideradas como motivadas políticamente, de acuerdo a lo informado por The Guardian.

"Estrategia de criminalizar"

El medio británico destaca que la estrategia de Argentina incluye intentos de criminalizar a quienes están involucrados en el proyecto León Marino y disuadir a otros inversores.

Andrea Clausen, jefa del gobierno de las Malvinas, interpretó el uso de Interpol por parte de Argentina como "una amenaza" y reflexionó: "Cabe esperar que Interpol no necesariamente tome medidas".

"Sin duda, quienes tenemos interés en el tema hemos examinado ciertas secciones de la constitución de Interpol para ver qué creemos que podría significar", añadió.

Interpol revisa las notificaciones rojas, que son solicitudes para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición. Si estas solicitudes se distribuyen a las fuerzas del orden, cada país miembro decide si actúa en consecuencia.

El informe de The Guardian concluye comparando la situación actual con la de 1982 y menciona al "dictador argentino, general Leopoldo Galtieri".