Red Hot Chili Peppers llega a Rosario en 2027

El rock internacional tendrá una cita en Rosario el sábado 12 de junio de 2027, con la realización del Festival Música Gol en el estadio de Rosario Central. La banda estadounidense Red Hot Chili Peppers encabezará la propuesta junto a The Human League y Felices Lunes. La organización anticipó que se sumarán más artistas a la grilla.

Red Hot Chili Peppers, formada en Los Ángeles en 1983, es una de las bandas más reconocidas del rock alternativo, con una combinación de rock, funk y otros estilos. Su repertorio incluye canciones como Californication, Under the Bridge, Can't Stop y Otherside. The Human League, en tanto, es una banda británica referente del synth-pop, conocida por temas como Don't You Want Me y Human.

La preventa exclusiva para clientes de Banco Macro comenzará el jueves 15 de octubre a las 10, con una duración de 24 horas o hasta agotar el cupo disponible. Habrá financiación de hasta nueve cuotas sin interés con tarjetas de crédito de la entidad y un 10% de descuento con débito. La venta general se habilitará el viernes 16 de octubre a las 10, a través de Entrada Uno.