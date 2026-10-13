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Red Hot Chili Peppers llega a Rosario en 2027

La cita será el 12 de junio en el estadio de Rosario Central, con The Human League y Felices Lunes en la grilla y más nombres por anunciar.

13/10/2026 | 12:41Redacción Cadena 3 Rosario

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Red Hot Chili Peppers a la Argentina.

FOTO: Red Hot Chili Peppers a la Argentina.

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El rock internacional tendrá una cita en Rosario el sábado 12 de junio de 2027, con la realización del Festival Música Gol en el estadio de Rosario Central. La banda estadounidense Red Hot Chili Peppers encabezará la propuesta junto a The Human League y Felices Lunes. La organización anticipó que se sumarán más artistas a la grilla.

Red Hot Chili Peppers, formada en Los Ángeles en 1983, es una de las bandas más reconocidas del rock alternativo, con una combinación de rock, funk y otros estilos. Su repertorio incluye canciones como Californication, Under the Bridge, Can't Stop y Otherside. The Human League, en tanto, es una banda británica referente del synth-pop, conocida por temas como Don't You Want Me y Human.

La preventa exclusiva para clientes de Banco Macro comenzará el jueves 15 de octubre a las 10, con una duración de 24 horas o hasta agotar el cupo disponible. Habrá financiación de hasta nueve cuotas sin interés con tarjetas de crédito de la entidad y un 10% de descuento con débito. La venta general se habilitará el viernes 16 de octubre a las 10, a través de Entrada Uno.

Lectura rápida

¿Qué evento se realizará en Rosario? El Festival Música Gol se llevará a cabo el 12 de junio de 2027.

¿Quiénes son los artistas principales del festival? Encabezarán el festival Red Hot Chili Peppers, The Human League y Felices Lunes.

¿Cuándo comienza la preventa de entradas? La preventa exclusiva para clientes de Banco Macro comenzará el 15 de octubre a las 10.

¿Dónde se realizará el festival? El festival se llevará a cabo en el estadio de Rosario Central.

¿Cómo se pueden adquirir las entradas? Las entradas estarán disponibles a través de Entrada Uno a partir del 16 de octubre a las 10.

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