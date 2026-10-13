El CONICET se destacó en la 37° Reunión de Programas Antárticos Latinoamericanos en Ushuaia

FOTO: Participación del presidente del Consejo, Daniel Salamone y la vicedirectora del CADIC, Irene Schloss en la RAPAL. (Crédito: CONICET)

El CONICET participó por primera vez en la 37° Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), un evento que se llevó a cabo en Ushuaia. Este encuentro reunió a responsables de programas antárticos de varios países de la región, con el objetivo de fortalecer la cooperación científica y tecnológica. El presidente del CONICET, Daniel Salamone, representó a la institución en diversas ponencias y foros de intercambio.

La RAPAL se ha convertido en un foro clave para la colaboración entre organismos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, además de contar con la participación de representantes de Colombia y Venezuela como observadores. El evento busca promover la cooperación en ciencia y logística, así como la gestión de actividades antárticas mediante el intercambio de experiencias y la coordinación de iniciativas conjuntas.

El CONICET recibió una invitación a participar en la RAPAL por parte de la Cancillería, a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, y en colaboración con la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).

Durante la reunión, Salamone y la vicedirectora del CADIC, Irene Schloss, participaron en la Comisión de Asuntos Científicos, Ambientales y Técnicos (CACAT) y en varios foros relacionados con la ciencia y la innovación en el contexto antártico. Salamone presentó las capacidades del CONICET en investigación y tecnología, en colaboración con la DNA y el IAA, abarcando temas como ecosistemas, diversidad y variación climática.

El presidente del CONICET destacó que "la articulación entre el CONICET y las instituciones vinculadas a la actividad antártica es fundamental para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país". A través de proyectos de investigación y redes de observación, el CONICET busca ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas marinos y terrestres, lo que es esencial para consolidar la presencia científica argentina en la Antártida.

Salamone también mencionó proyectos innovadores, como el monitoreo de pingüinos mediante cámaras automáticas y el uso de tecnología argentina llamada 'Neurus', que mide rayos cósmicos para estudiar la dinámica atmosférica. Además, resaltó la importancia de la Red de Observación Marina Argentina (ROMA), que se está integrando con observatorios de Brasil y Uruguay.

Por su parte, Irene Schloss subrayó que la participación del CONICET en la RAPAL reafirma la importancia estratégica de la ciencia antártica para Argentina. "La elección de Ushuaia como sede de la reunión resalta el valor estratégico de la región austral y la necesidad de integrar el conocimiento científico en la formulación de políticas nacionales", expresó Schloss.

El CADIC, en colaboración con la Fundación Finnova, organizó el evento, facilitando la logística y promoviendo el intercambio entre empresas locales y delegaciones de otros países.

Vinculación científica y tecnológica con los programas antárticos

El CONICET, a través de su Oficina de Vinculación Tecnológica, presentó sus líneas de investigación y capacidades técnico-profesionales en un espacio institucional durante la RAPAL. Especialistas en oceanografía, biología, geología y otros campos compartieron sus conocimientos y experiencias.

Los asistentes también pudieron conocer el funcionamiento de un vehículo submarino operado remotamente y otros equipos científicos utilizados en investigaciones marinas. Además, se distribuyó la Revista de divulgación científica La Lupa, que se centra en temas relacionados con la Antártida.

La presencia del CONICET en la RAPAL fue destacada como una oportunidad para fortalecer la vinculación tecnológica y las investigaciones conjuntas en el ámbito antártico.