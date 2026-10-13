Un cambio en proteína aumenta resistencia a antibióticos, revela estudio del CONICET

FOTO: La enzima PER-14 conteniendo una molécula del inhibidor avibactam: un sólo cambio en su estructura afecta la eficacia de un tratamiento antimicrobiano. (Crédito: CONICET)

Un estudio internacional, dirigido por investigadores del CONICET, permitió identificar cómo una pequeña modificación en una enzima de resistencia a antibióticos puede disminuir significativamente la eficacia de ciertas combinaciones de antibióticos e inhibidores utilizados contra bacterias patógenas. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para el desarrollo de terapias más efectivas.

Las infecciones provocadas por bacterias farmacorresistentes causan al menos 700 mil muertes al año a nivel global. La proyección indica que, para 2050, estas infecciones podrían convertirse en la principal causa de muerte, superando incluso al cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. En este contexto, especialistas del CONICET y colegas de Estados Unidos identificaron un mecanismo que incrementa la resistencia de determinadas bacterias patógenas ante terapias que combinan antibióticos e inhibidores.

El estudio, publicado en Antimicrobial Agents and Chemotherapy, de la Sociedad Americana de Microbiología, aporta información crucial para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. El uso excesivo de antibióticos en pacientes hospitalizados y la automedicación aumentan la "presión de selección", favoreciendo la supervivencia de bacterias que presentan modificaciones en genes que dictan la producción de mecanismos de resistencia más sofisticados.

El equipo de investigación se centró en analizar la ß-lactamasa PER-14, descubriendo que un pequeño cambio en uno de sus aminoácidos, en comparación con otra enzima llamada PER-2, disminuye la efectividad de dos inhibidores modernos, avibactam y relebactam. "Este cambio permite que PER-14 mantenga su capacidad para inactivar varios antibióticos", explicó Pablo Power, líder del estudio e investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Bacteriología y Virología Molecular (IBaViM) de la UBA.

La enzima PER-14 fue detectada en Argentina en un aislamiento de Raoultella ornithinolytica, que pertenece al grupo de los Enterobacterales, que incluye bacterias de gran relevancia clínica como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Además, se encontró en otros patógenos como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, que son responsables de infecciones difíciles de tratar.

"Estas bacterias pueden causar infecciones urinarias, respiratorias y del torrente sanguíneo, especialmente en personas hospitalizadas. Pueden transmitirse a través del contacto con superficies contaminadas", indicó Melina Ruggiero, primera autora del trabajo e investigadora del CONICET.

El estudio reveló que el cambio en la ß-lactamasa PER-14 reduce drásticamente la efectividad de los inhibidores, lo que resalta la importancia de monitorear las mutaciones en las enzimas de resistencia. "Este descubrimiento podría servir como base para diseñar nuevos inhibidores que superen estos mecanismos de resistencia", concluyó Power.