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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 13 de octubre

Este martes 13 de octubre, Mendoza presenta un clima fresco con temperaturas que oscilan entre 9° y 16°. Se espera cielo nublado y vientos suaves. Conocé el pronóstico extendido para los próximos días.

13/10/2026 | 12:22Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 13 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 61%, mientras que la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sureste y la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy martes 13 de octubre

Para este martes 13 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 4 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, contribuyendo a una sensación de frescura durante el día. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Mendoza muestra un leve aumento en las temperaturas. El miércoles 14 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 16°, con cielo parcialmente nublado. Para el jueves 15 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 16 de octubre, la mínima se elevará a 13° y la máxima alcanzará los 21°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el sábado 17 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, con posibilidad de lluvias ligeras.

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