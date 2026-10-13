La Corte Suprema de Santa Fe suspende a jueza por filtrar datos de un expediente judicial
Se trata de Sabina Sansarricq, titular del Juzgado de Familia N.º 7 de Rosario.
FOTO: La Corte Suprema de Santa Fe suspende a jueza por filtrar datos de un expediente judicial
Buenos Aires, 13 octubre (NA) – La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe suspendió a la jueza de familia Sabina Sansarricq acusada de filtrarle datos de un expediente judicial a una amiga. Dicha medida se suma a la apertura de un sumario administrativo y a la investigación penal llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación.
La máxima entidad judicial de la provincia confirmó que Sansarricq, titular del Juzgado de Familia N°7 de Rosario, fue suspendida de manera provisoria mientras se investiga la presunta filtración de información de un expediente perteneciente a una colega.
Los abogados Sergio Bollatti y Fabio Cerutti Saco fueron los encargados de dar impulso a la causa y de explicar que el trasfondo de la investigación está en que la magistrada en cuestión es amiga de la contraparte en el conflicto judicial que estaba a cargo de otra jueza.
"Sacaba información de un expediente que manejaba otra jueza y se la pasaba a la contraparte", indicó Bollatti en diálogo con Cadena 3.
Durante la pesquisa se incautó el celular de la magistrada donde se habrían encontrado audios, mensajes de texto y fotografías de las partes: "La evidencia es muy fuerte".
De acuerdo a lo detallado por Bollati, la acusada informaba sobre movimientos y detalles de las actuaciones en la causa, la cual inició tras la denuncia de la mujer que, tras la muerte de su marido, observó que un sobrino había comenzado a utilizar y transferir parte del patrimonio sin autorización.
Ahora, la suspensión preventiva implica una reducción del 50% de los haberes de la jueza, mientras que continúa la investigación penal, bajo la intervención de la fiscal Karina Bartocci.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con la jueza Sansarricq?
Fue suspendida por la Corte Suprema de Santa Fe por filtrar información de un expediente judicial.
¿Cuál es el origen de la acusación?
La jueza es amiga de la contraparte en un conflicto judicial que estaba a cargo de otra magistrada.
¿Qué tipo de evidencia se encontró?
Se incautaron audios, mensajes de texto y fotografías en el celular de la jueza.
¿Quiénes están detrás de la denuncia?
Los abogados Sergio Bollatti y Fabio Cerutti Saco impulsaron la causa.
¿Qué implicaciones tiene la suspensión?
La jueza enfrenta una reducción del 50% de sus haberes mientras continúa la investigación.
[Fuente: Noticias Argentinas]