Causa por enriquecimiento ilícito: la Justicia investiga giros de la FIFA y Camioneros a Tapia

La Justicia federal avanzó en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba para precisar el origen y motivo de diversas transferencias bancarias recibidas por el dirigente entre 2016 y 2023, las cuales no figuran en sus declaraciones juradas.

Entre los requerimientos centrales, Pollicita pidió librar un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA detalle el concepto de tres giros por un total de US$189.577,18 acreditados en cuentas del titular de la AFA, además de informar todo honorario o viático abonado desde 2016.

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En paralelo, la fiscalía exigió al Sindicato de Choferes de Camiones que justifique 37 depósitos realizados entre 2016 y 2019 en la cuenta sueldo de Tapia por casi 1,5 millones de pesos, sumado a las rendiciones por $30 millones en viáticos declarados ante la entidad de la calle Viamonte.

La investigación salpica también a su entorno familiar. El fiscal solicitó extender el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero a su exesposa, Paola Moyano, tras detectarse que fue incorporada como firmante y cotitular en cuentas y cajas de seguridad el mismo día en que se realizó un depósito en efectivo de US$620.000.