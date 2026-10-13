María Gainza recibe el Premio de Narrativa de la Academia Argentina de Letras por su obra reciente

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) - La escritora y crítica de arte María Gainza ha sido reconocida con el Premio Literario de la Academia Argentina de Letras (AAL) en la categoría Narrativa, correspondiente al período 2023-2024, por su libro Un puñado de flechas, publicado por Anagrama. Esta obra se caracteriza por combinar perfiles biográficos, crónicas y reflexiones personales que giran en torno al universo artístico.

La decisión fue tomada por el plenario de la Academia, que respaldó con un amplio consenso la propuesta de una comisión que incluía a los escritores Pablo De Santis, Jorge Fernández Díaz y Esther Cross. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre en la sede de la Academia.

Publicado en 2024, Un puñado de flechas reúne quince relatos que tienen como protagonistas a artistas, coleccionistas y otras figuras del ámbito de las artes visuales, tales como el pintor Guillermo Kuitca, el fotógrafo Alberto Goldenstein y la escultora María Simón. A través de estas narraciones, Gainza investiga las interacciones entre el arte, la memoria, la enfermedad, el dinero y la vida privada.

En su fundamentación, la Academia destacó que la autora logra demostrar que "el ensayo personal, la crónica y la biografía pueden producir el efecto de un cuento", y definió el libro como "único por su manera de ver las cosas".

Nacida en Buenos Aires en 1975, Gainza comenzó su carrera como crítica de arte en 2003, colaborando con diversas publicaciones tanto nacionales como internacionales. Su debut en la ficción se produjo en 2014 con El nervio óptico, una obra que alcanzó reconocimiento internacional y fue traducida a más de quince idiomas.

En 2018, publicó La luz negra, una novela centrada en el mercado del arte y las falsificaciones, que le valió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2019. Además, ha recibido otros premios de la Fundación Konex.

El Premio Literario de la Academia Argentina de Letras es un reconocimiento honorífico que celebra obras de distintos géneros literarios. Entre los anteriores galardonados en narrativa se encuentran Héctor Tizón, Griselda Gambaro, Edgardo Cozarinsky y Daniel Guebel.