Transformá tu jardín con Bulb Lawns: la alternativa natural a los tradicionales céspedes

En los últimos años, muchos propietarios de viviendas han comenzado a dejar de lado el césped tradicional en favor de paisajes más naturales y diversos. Este cambio se refleja en la creación de jardines románticos con fuentes para pájaros y en el aumento de popularidad de los "jardines caóticos", donde florecen silvestres y gramíneas altas. Una alternativa que ha surgido en este contexto son los Bulb Lawns, que permiten diversificar el jardín y embellecerlo con bulbos perennes.

Los Bulb Lawns consisten en plantar bulbos perennes directamente en áreas de césped. Estos bulbos emergen en primavera y florecen año tras año, creando un paisaje colorido y natural. Tradicionalmente, se han limitado a los canteros de jardín, pero ahora se pueden esparcir flores como crocus, narcisos y campanillas a lo largo del césped, aportando vitalidad y color.

Según Peggy Anne Montgomery, horticultora de Flower Bulbs, "los céspedes son entornos estériles que no soportan vida silvestre. Al añadir bulbos de primavera que florecen temprano, el césped se convierte en una importante fuente de néctar y polen para polinizadores como las abejas y los abejorros en un momento en que hay muy pocas flores". Esto no solo embellece el jardín, sino que también brinda un sustento vital a los insectos en su etapa de despertar.

Montgomery también destacó que, si bien es práctico reservar parte del jardín para un césped tradicional donde los niños y mascotas puedan jugar, un Bulb Lawn se convierte en una fuente esencial de polen y néctar para los polinizadores en la primavera. "Pocas otras flores aparecen en esa época del año, y los insectos que despiertan necesitan forrajear. Es una situación beneficiosa tanto para el propietario como para el medio ambiente", agregó.

Para cultivar un Bulb Lawn, es necesario plantar los bulbos de floración primaveral en otoño, antes de la primera helada. Esto les da tiempo para establecer raíces y pasar por el período de frío que muchas variedades necesitan para florecer en primavera. Para lograr un aspecto natural, se recomienda esparcir los bulbos en agrupaciones sueltas e irregulares en lugar de plantarlos en filas ordenadas. Se deben cavar agujeros a la profundidad recomendada para cada variedad, que típicamente es de dos a tres veces la altura del bulbo, y plantar cada uno con el extremo puntiagudo hacia arriba.

"Los crocus, narcisos miniatura, iris enanos, Glory of the snow, spring star flower, campanillas y tulipanes botánicos son buenas opciones y florecerán en sucesión", indicó Montgomery. Además, sugirió el uso de un auger para bulbos, acoplado a un taladro inalámbrico, para facilitar la tarea de cavar los agujeros, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Una vez que las flores han terminado de florecer en primavera, es importante dejar que el follaje se amarillee y muera de manera natural antes de cortar el césped, para que los bulbos puedan almacenar energía para el año siguiente. Montgomery también resaltó que los Bulb Lawns prosperan mejor en áreas más naturales y menos mantenidas, en contraste con los céspedes altamente cuidados que dependen de fertilizantes nitrogenados, herbicidas y pesticidas.