Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.
El sorteo número 5492 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el martes 13 de octubre a las 12:00, destacando el número 8857 en la primera posición, interpretado como "A primera (El Jorobado)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5492 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 13 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8857, interpretado tradicionalmente como A primera (El Jorobado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8857
2° 9175
3° 6005
4° 2948
5° 6232
6° 6260
7° 1362
8° 8949
9° 9395
10° 5398
11° 7561
12° 8412
13° 5650
14° 1635
15° 7178
16° 2708
17° 2626
18° 4989
19° 0396
20° 7713
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5492 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 13 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 8857, interpretado como "A primera (El Jorobado)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio web de Cadena 3.