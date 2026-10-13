Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.

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El sorteo número 5492 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 13 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8857, interpretado tradicionalmente como A primera (El Jorobado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8857

2° 9175

3° 6005

4° 2948

5° 6232

6° 6260

7° 1362

8° 8949

9° 9395

10° 5398

11° 7561

12° 8412

13° 5650

14° 1635

15° 7178

16° 2708

17° 2626

18° 4989

19° 0396

20° 7713