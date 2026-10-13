El telescopio James Webb descubre un antiguo cúmulo galáctico que desafía la cosmología actual

El telescopio James Webb de NASA reveló un antiguo cúmulo galáctico que presenta una concentración de materia oscura más densa de lo esperado, lo que desafía las teorías sobre la evolución del universo. Este descubrimiento también expuso una conexión sorprendente entre la luz estelar dispersa y la materia oscura invisible, lo que podría transformar la forma en que los astrónomos estudian el cosmos temprano.

El cúmulo galáctico, conocido como XLSSC 122, se ha convertido en el foco de tres estudios recientes liderados por investigadores del IPAC, el centro de ciencia y datos de Caltech para astrofísica y ciencia planetaria. Los hallazgos establecieron a XLSSC 122 como el cúmulo galáctico más distante conocido que exhibe un fuerte lente gravitacional, un fenómeno que permite a los astrónomos medir la masa de la materia que de otro modo sería invisible. La investigación fue presentada en una conferencia de prensa el 17 de junio de 2026, durante la 248ª reunión de la Sociedad Astronómica Americana.

Ubicado a aproximadamente 10.4 mil millones de años luz de la Tierra, XLSSC 122 destacó para los astrónomos por su sorprendente madurez. Aunque existió en una época en que los cúmulos galácticos aún se estaban formando, ya mostraba el tamaño y la estructura organizada típicamente asociada con cúmulos en el universo moderno.

El telescopio Webb descubrió otra característica notable. XLSSC 122 se encuentra directamente frente a una o más galaxias que están aún más lejos. La poderosa gravedad del cúmulo distorsiona y dobla la luz que viaja desde esas galaxias de fondo, creando un efecto raro llamado lente gravitacional fuerte. Este alineamiento afortunado proporcionó a los científicos una forma excepcionalmente precisa de medir cómo se distribuye la masa a lo largo del cúmulo.

"Cuando recibimos esas primeras imágenes del JWST, dijimos: 'wow, miren esto, hay un fuerte lente gravitacional proveniente de este cúmulo'", comentó Kyle Finner, un científico del IPAC y autor principal del primer artículo que examinó el cúmulo. "XLSSC 122 ahora tiene el récord del cúmulo galáctico más distante que exhibe un lente fuerte, lo que es una herramienta valiosa para los astrónomos".

La nueva detección de lente gravitacional permitió a los investigadores examinar la distribución de masa en este cúmulo galáctico antiguo con mayor detalle que nunca. XLSSC 122 data de un período conocido como "mediodía cósmico", hace aproximadamente 10 mil millones de años, cuando el universo experimentaba su era más intensa de formación estelar.

Durante este tiempo, las galaxias producían estrellas a tasas hasta 100 veces más altas que las observadas en el universo actual. Los cúmulos galácticos también se volvían cada vez más comunes a medida que los sistemas más pequeños se combinaban gradualmente en estructuras más grandes.

No obstante, XLSSC 122 parece haberse desarrollado de una manera inesperada. Las nuevas mediciones muestran que una cantidad notable de su masa está concentrada en su región central. Según los modelos cosmológicos estándar, el crecimiento de estructuras masivas debería haber sido más gradual, haciendo que un cúmulo tan concentrado sea particularmente sorprendente en esta etapa temprana de la historia cósmica.

"XLSSC 122 es uno de los primeros cúmulos que conocemos que se formaron en el universo, y tiene una concentración de masa que no concuerda con nuestras predicciones de modelos cosmológicos", afirmó Finner.

Para investigar el misterio más a fondo, Finner y sus colaboradores realizaron dos estudios adicionales con el JWST, primero escritos por Zachary Scofield y Hyungjin Joo de la Universidad Yonsei. Juntos, los tres artículos proporcionan una imagen mucho más completa de este inusual cúmulo y ofrecen nuevas perspectivas sobre la formación de cúmulos galácticos durante el mediodía cósmico.

Los astrónomos originalmente identificaron XLSSC 122 en 2014 a través de una encuesta de rayos X realizada por el satélite XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea. Observaciones posteriores con el telescopio Hubble ayudaron a establecer su distancia de aproximadamente 10.4 mil millones de años luz y confirmaron que el cúmulo parecía inusualmente desarrollado para su edad.

Sin embargo, Hubble no reveló evidencia clara de un fuerte lente gravitacional. Eso cambió cuando el JWST capturó arcos de luz curvados distintivos que rodean el centro del cúmulo, proporcionando las primeras señales definitivas de este fenómeno en XLSSC 122.

Las distorsiones gravitacionales son causadas principalmente por algo que los astrónomos no pueden observar directamente: la materia oscura. Aunque XLSSC 122 contiene estrellas visibles y gas brillante, estas formas familiares de materia representan solo una pequeña fracción del efecto de lente gravitacional. La mayor parte de la distorsión proviene de la materia oscura, una sustancia invisible que no ha sido detectada directamente a través de la luz, pero cuya influencia gravitacional está respaldada por una extensa evidencia astronómica.

Los científicos estiman que la materia oscura es aproximadamente cinco veces más abundante que la materia ordinaria, que compone estrellas, planetas y todo lo que nos rodea. Su gravedad ayuda a mantener unidas a las galaxias y da forma a la enorme red del universo de grupos, cúmulos y filamentos de galaxias.

Debido a que la materia oscura juega un papel tan importante en la estructura cósmica, determinar cómo se distribuyó hace miles de millones de años ofrece una forma poderosa de probar teorías que describen el desarrollo del universo desde el Big Bang, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años.

En su segundo artículo, los investigadores examinaron XLSSC 122 utilizando otra forma de lente gravitacional conocida como lente débil. La lente gravitacional fuerte produce distorsiones obvias, incluidos los llamativos arcos capturados por el JWST. En comparación, la lente débil causa cambios mucho más pequeños en las formas aparentes de galaxias distantes. Estos efectos sutiles son difíciles de identificar individualmente, por lo que los astrónomos confían en métodos estadísticos para detectarlos.

Las dos técnicas proporcionan información complementaria. La lente fuerte es especialmente útil para medir la masa concentrada cerca del centro de un cúmulo, mientras que la lente débil puede revelar cómo se distribuye la materia en sus regiones exteriores.

Al combinar estas mediciones con observaciones de rayos X y radio de otros telescopios, los científicos determinaron que XLSSC 122 todavía está experimentando una fusión. Sus galaxias continúan uniéndose a medida que el cúmulo más grande toma forma. El análisis más amplio también reforzó el hallazgo anterior de que una cantidad inusualmente grande de masa está concentrada cerca del centro del cúmulo.

El tercer y más reciente artículo del equipo reveló otra característica importante de XLSSC 122: la tenue luz producida por estrellas que ya no están unidas a galaxias individuales. Conocida como luz intracumular, este resplandor difuso proviene de estrellas dispersas en los espacios entre galaxias. Las observaciones del Webb representan la detección más temprana conocida de luz intracumular, proporcionando otra forma de examinar el desarrollo de cúmulos galácticos en el universo distante.

La distribución general de esta luz respalda la conclusión de que XLSSC 122 está experimentando una fusión. A medida que las galaxias interactúan y colisionan, algunas estrellas son arrancadas de sus galaxias originales y se esparcen por todo el cúmulo. En XLSSC 122, muchas de estas estrellas desplazadas parecen no haberse asentado en su densa región central.

Los investigadores también descubrieron una conexión intrigante entre estas estrellas errantes y la materia oscura. Cerca del centro del cúmulo, la forma de la luz intracumular coincide estrechamente con la distribución de la materia oscura inferida a partir de la lente gravitacional fuerte. Esto sugiere que el tenue resplandor de las estrellas entre galaxias podría servir como un indicador visible de dónde se concentra la materia oscura invisible.

Si los astrónomos observan la misma relación en otros cúmulos, particularmente aquellos del universo temprano, la luz intracumular podría convertirse en una nueva herramienta valiosa para mapear la materia oscura a lo largo de la historia cósmica.

El próximo objetivo para Finner y sus colegas es identificar e investigar docenas de cúmulos galácticos adicionales de períodos igualmente tempranos en la historia del universo. Encontrar estos objetos distantes requiere un enfoque diferente al de estudiarlos en detalle. Aunque el JWST es excepcionalmente potente, su campo de visión relativamente estrecho lo hace más adecuado para examinar objetivos seleccionados que para buscar áreas enormes del cielo.

En cambio, los astrónomos deben primero identificar candidatos prometedores a través de encuestas de rayos X y radio de gran área, similares a las observaciones que revelaron originalmente a XLSSC 122. Una técnica prometedora se basa en el efecto Sunyaev-Zel'dovich, que ocurre cuando partículas energéticas dentro de cúmulos galácticos dispersan radiación del fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor del Big Bang. Esta interacción puede crear regiones distintivas que aparecen como "agujeros" en las observaciones del fondo cósmico de microondas. Al buscar estas firmas, los astrónomos pueden localizar cúmulos galácticos que de otro modo podrían ser difíciles de detectar.

Encontrar más objetos como XLSSC 122 podría tener importantes implicaciones para la cosmología. Si otros cúmulos antiguos también contienen materia oscura concentrada de manera inesperada y muestran un desarrollo inusualmente avanzado, los científicos podrían necesitar revisar algunas de sus suposiciones básicas sobre qué tan rápido se formaron grandes estructuras cósmicas. Por ahora, XLSSC 122 proporciona una prueba importante de los modelos existentes, pero será necesario un tamaño de muestra más grande para determinar si sus propiedades inusuales son raras o parte de un patrón más amplio en el universo temprano.

"Todavía es temprano en la era del JWST", concluyó Finner, "y si podemos comenzar a obtener datos sobre decenas o cientos de estos tipos de objetos en esta etapa del universo, entonces realmente podremos poner a prueba nuestros modelos cosmológicos".