Desarrollan inyección que provoca la autodestrucción de células grasas y combate la obesidad

Un equipo de científicos presentó una inyección experimental que provoca la autodestrucción de las células grasas, mostrando resultados prometedores en ensayos iniciales con humanos. Este tratamiento redujo significativamente la grasa peligrosa acumulada en el abdomen, lo que podría ofrecer una nueva estrategia para combatir la obesidad y ayudar a mantener la pérdida de peso tras la interrupción de medicamentos populares.

La inyección, conocida como CBL-514, fue destacada en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) en Milan, Italia. Los estudios revelaron que el tratamiento puede reducir tanto la grasa subcutánea, que se encuentra justo debajo de la piel, como la grasa visceral, que rodea los órganos internos.

El Dr. W. Timothy Garvey de la Universidad de Alabama en Birmingham comentó que los hallazgos sugieren que CBL-514 podría ayudar a prevenir el aumento de peso después de que los pacientes dejen de usar medicamentos agonistas del receptor GLP-1, como Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound. Sin embargo, esta potencial ventaja ha sido confirmada hasta ahora solo en estudios con animales.

Lo que distingue a CBL-514 es su mecanismo de acción. En lugar de simplemente reducir la cantidad de grasa almacenada en las células existentes, la inyección activa la apoptosis, un proceso biológico natural que lleva a las células a descomponerse y morir. Este fármaco está diseñado para atacar específicamente a los adipocitos, las células que almacenan grasa, dejando intactos otros tipos de células.

Durante los ensayos clínicos de fase 2, se observaron reducciones significativas en la grasa subcutánea. A las ocho semanas de seguimiento, el 69.6% de los participantes tratados con CBL-514 había perdido al menos 150 mL de volumen de grasa subcutánea, mientras que ningún participante que recibió un placebo alcanzó ese umbral.

Los experimentos con animales también proporcionaron evidencia adicional de que el tratamiento podría tener efectos más allá de la grasa visible. En estudios preclínicos, CBL-514 redujo el peso corporal, así como la grasa subcutánea y el tejido abdominal visceral.

La grasa visceral es especialmente relevante desde el punto de vista médico. A diferencia de la grasa que se acumula directamente debajo de la piel, la grasa visceral se localiza profundamente dentro de la cavidad abdominal, rodeando órganos como el hígado y los intestinos. Esta grasa oculta es biológicamente activa y puede interferir con la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en sangre y el metabolismo. El exceso de grasa visceral es un contribuyente importante a la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y condiciones cardiometabólicas, incluidos ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Una de las posibilidades más intrigantes es la combinación de CBL-514 con medicamentos existentes para la pérdida de peso. Los fármacos agonistas del receptor GLP-1 han transformado el tratamiento de la obesidad al ayudar a los pacientes a perder cantidades significativas de peso. Sin embargo, mantener esos resultados puede ser un desafío, ya que muchas personas recuperan peso tras interrumpir el tratamiento.

Los investigadores exploraron si la destrucción de células grasas podría ayudar a abordar este problema. En estudios con animales, la combinación de CBL-514 con tirzepatida, un medicamento utilizado para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, resultó en una mayor pérdida de peso que el tratamiento solo con tirzepatida.

Además, los investigadores examinaron lo que ocurrió después de interrumpir el tratamiento con tirzepatida. Las ratas que recibieron ambos medicamentos recuperaron menos peso que las tratadas únicamente con tirzepatida. Una posible explicación es que eliminar las células grasas reduce la capacidad del cuerpo para almacenar grasa nuevamente. Con menos células grasas disponibles, los investigadores hipotetizaron que la grasa podría acumularse más lentamente tras la pérdida de peso.

El profesor Garvey cree que este enfoque podría ayudar a los pacientes a preservar las mejoras en la salud asociadas con la pérdida de peso, incluidos mejores niveles de presión arterial, azúcar en sangre y colesterol. Sin embargo, aún queda por determinar si CBL-514 puede prevenir de manera confiable el aumento de peso en humanos, lo que requerirá más investigaciones clínicas.

Para investigar los efectos del fármaco sobre la grasa visceral en humanos, el profesor Garvey y Yu-Fang Ling de Caliway Biopharmaceuticals, el desarrollador del fármaco con sede en New Taipei City, Taiwán, analizaron datos de dos ensayos clínicos de fase 2. El análisis se centró en participantes que se sometieron a resonancias magnéticas, permitiendo a los investigadores medir cambios en la grasa profunda dentro del abdomen.

Los participantes (IMC 22-30 kg/m2) recibieron inyecciones en la parte inferior del abdomen cada tres semanas durante un máximo de 12 semanas. El tratamiento consistió en dosis de hasta 600 mg de CBL-514 o placebo, con participantes de entre 36.4 y 42.4 años de edad en promedio.

Las resonancias magnéticas se realizaron antes del tratamiento y nuevamente cuatro semanas y entre ocho y 12 semanas después de la última inyección. Estas exploraciones permitieron a los investigadores comparar los cambios en el volumen de grasa visceral entre los grupos de tratamiento y placebo.

Antes del tratamiento, el volumen promedio de grasa visceral era de 563.85 mL en el grupo de CBL-514 y de 659.81 mL en el grupo placebo. Con el tiempo, los dos grupos mostraron patrones claramente diferentes. La grasa visceral disminuyó entre los participantes que recibieron la inyección experimental, mientras que aumentó entre aquellos que recibieron el placebo.

Cuatro semanas después de la última inyección, los participantes tratados con CBL-514 experimentaron una reducción promedio del 12.01% en el volumen de grasa visceral en comparación con sus mediciones iniciales. En contraste, el grupo placebo mostró un aumento promedio del 5.68%. Esto representó una diferencia de 17.69 puntos porcentuales entre los grupos.

Los resultados se mantuvieron alentadores en el seguimiento posterior, realizado ocho semanas después del tratamiento en CBL-0205 y 12 semanas después en CBL-0204. En ese momento, el volumen promedio de grasa visceral en el grupo de CBL-514 seguía siendo un 10.45% inferior al nivel base, mientras que el grupo placebo había experimentado un aumento promedio del 11.76%.

Esto produjo una diferencia de 22.21 puntos porcentuales entre los dos grupos, sugiriendo que los efectos de la inyección persistieron durante varias semanas después de que terminó el tratamiento.

Los investigadores concluyeron que CBL-514 redujo significativamente la grasa abdominal visceral en comparación con el placebo. Combinado con los hallazgos anteriores sobre la grasa subcutánea, los resultados sugieren que el tratamiento puede dirigirse tanto a la grasa debajo de la piel como a la grasa que rodea los órganos internos.

El fármaco también fue generalmente bien tolerado durante los ensayos. La mayoría de los efectos secundarios reportados involucraron reacciones temporales alrededor del sitio de inyección, incluyendo dolor, hinchazón y enrojecimiento, que fueron generalmente leves a moderados, y no se reportaron eventos adversos graves.

Aunque reducir la grasa visible del abdomen puede atraer a los pacientes por razones estéticas, los investigadores enfatizan que los beneficios médicos potenciales podrían ser más importantes. El profesor Garvey afirmó: "Esperamos que los pacientes se sientan satisfechos con los efectos estéticos, como el abdomen más plano que puede venir con la pérdida de grasa subcutánea. Pero es la reducción del peso corporal, la pérdida de grasa visceral y las mejoras en la presión arterial, colesterol y otros aspectos que deberían asociarse a esto, lo que será importante para la salud".

Como la grasa visceral está estrechamente vinculada a enfermedades metabólicas, reducirla podría proporcionar beneficios más allá de los cambios en la apariencia. Además, los investigadores señalan que los enfoques quirúrgicos existentes, como la liposucción y la abdominoplastia, principalmente eliminan o remodelan la grasa subcutánea. Estos procedimientos son más invasivos y no abordan directamente la grasa visceral más profunda que rodea los órganos abdominales.

CBL-514 podría ofrecer una alternativa no quirúrgica que apunte a ambos tipos de grasa abdominal. "Este es un enfoque altamente innovador para la farmacoterapia de la obesidad que ha producido resultados notables en ensayos iniciales con humanos", concluyó el profesor Garvey.

A pesar de los hallazgos prometedores, CBL-514 sigue siendo un tratamiento experimental, y se requieren estudios más amplios para establecer su efectividad y seguridad. La reclutación para el primero de dos ensayos clínicos de fase 3 estaba en marcha en el momento del anuncio. Ambos estudios están diseñados como ensayos controlados aleatorios y con placebo que investigarán si CBL-514 puede reducir de manera segura y efectiva la grasa abdominal sin cirugía.

Los resultados iniciales se esperan para finales del próximo año. Estos ensayos más grandes serán importantes para determinar si las reducciones alentadoras en la grasa abdominal observadas en estudios iniciales pueden reproducirse en poblaciones de pacientes más amplias. Además, los investigadores deberán establecer si la reducción del número de células grasas produce mejoras duraderas en el manejo del peso y la salud metabólica, particularmente después de que los pacientes dejen de tomar medicamentos GLP-1. Si los hallazgos se confirman, CBL-514 podría representar una estrategia diferente para el tratamiento de la obesidad, enfocándose en eliminar células grasas en lugar de simplemente reducir la cantidad de grasa que contienen.