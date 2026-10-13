Video: invasión de ratas sobre avenida Circunvalación

Una gran cantidad de ratas fue registrada a la vera de la avenida Circunvalación de Rosario, entre pastizales altos, residuos y restos de cereal que pierden los camiones durante su recorrido. Los roedores, de distintos tamaños, se desplazan entre la vegetación y los guardarraíles, en un sector donde también se advierte la falta de mantenimiento.

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?? IMPACTANTE INVASIÓN DE RATAS EN CIRCUNVALACIÓN: CIENTOS DE ROEDORES ENTRE LOS PASTIZALES Una gran cantidad de ratas de distintos tamaños quedó registrada sobre los bordes de la avenida Circunvalación de Rosario. Las imágenes muestran a los roedores entre los pastizales. https://t.co/5ZFjpCauaQ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 13, 2026

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La acumulación de basura, el crecimiento de los yuyos y la disponibilidad de alimento pueden favorecer la presencia de estos animales. Los granos que caen de los camiones que circulan hacia las terminales portuarias representan una fuente de alimento, mientras que la vegetación crecida ofrece refugio. El panorama vuelve a poner el foco en las condiciones de limpieza y conservación de la traza.

Cabe mencionar que la presencia de roedores también representa un riesgo sanitario por la posible transmisión de enfermedades como la leptospirosis, que puede contagiarse por contacto con agua, barro o suelo contaminados con la orina de animales infectados.

Informe de Fernando Carrafiello.