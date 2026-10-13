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Video: invasión de ratas sobre avenida Circunvalación

A lo largo de la traza vial se pueden observar numerosos ejemplares entre los pastizales y los residuos acumulados.

13/10/2026 | 09:44Redacción Cadena 3 Rosario

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Ratas en la zona de Avenida Circunvalación.

FOTO: Ratas en la zona de Avenida Circunvalación.

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  1.

    Audio. Fuerte presencia de ratas sobre avenida Circunvalación

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Una gran cantidad de ratas fue registrada a la vera de la avenida Circunvalación de Rosario, entre pastizales altos, residuos y restos de cereal que pierden los camiones durante su recorrido. Los roedores, de distintos tamaños, se desplazan entre la vegetación y los guardarraíles, en un sector donde también se advierte la falta de mantenimiento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La acumulación de basura, el crecimiento de los yuyos y la disponibilidad de alimento pueden favorecer la presencia de estos animales. Los granos que caen de los camiones que circulan hacia las terminales portuarias representan una fuente de alimento, mientras que la vegetación crecida ofrece refugio. El panorama vuelve a poner el foco en las condiciones de limpieza y conservación de la traza.

Cabe mencionar que la presencia de roedores también representa un riesgo sanitario por la posible transmisión de enfermedades como la leptospirosis, que puede contagiarse por contacto con agua, barro o suelo contaminados con la orina de animales infectados. 

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué fue registrado en Rosario? Una gran cantidad de ratas fue observada a la vera de la avenida Circunvalación.

¿Quiénes son los responsables de la acumulación de basura? La falta de mantenimiento y el crecimiento de yuyos favorecen la presencia de ratas.

¿Cuándo se observó este problema? Recientemente, en un sector de la avenida Circunvalación de Rosario.

¿Dónde se encuentran las ratas? En pastizales altos y residuos a la vera de la avenida Circunvalación de Rosario.

¿Por qué es un riesgo la presencia de roedores? Representan un riesgo sanitario por la posible transmisión de enfermedades como la leptospirosis.

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