FOTO: Más de 1.800 sanciones a conductores por circular por banquinas en el AMBA

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha impuesto sanciones a un total de 1.800 conductores que circularon ilegalmente por las banquinas, una práctica prohibida según el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito.

Durante los operativos realizados en las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires – La Plata, se registraron 1.849 infracciones por esta conducta. El organismo continúa trabajando para desincentivar maniobras que generan riesgos y afectan a miles de personas que transitan por estas vías.

Los controles incluyen patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos para identificar a quienes intentan aprovechar un espacio reservado exclusivamente para emergencias.

A pesar de la prohibición, la circulación por banquinas es una práctica común en situaciones de congestión, lo que genera descontento entre los conductores que respetan las normas. En uno de los incidentes registrados en la autopista Panamericana, un conductor justificó su maniobra argumentando que estaba cansado de quienes "sacan ventaja". Cuando el agente de la ANSV le explicó la infracción, el conductor intentó ofrecerle dinero, diciendo: "Para darte una ayuda" para evitar la sanción, a lo que el agente respondió rechazando la oferta y procedió a labrar el acta correspondiente.

Además de las sanciones por circular por banquinas, durante estas fiscalizaciones se detectaron 340 conductores sin patente o con la placa adulterada y 187 infracciones por uso del celular mientras conducían.

El comunicado de la ANSV enfatiza que estos controles son parte de un esfuerzo continuo para ordenar el tránsito, recuperar el respeto por las normas y desalentar prácticas peligrosas que afectan a millones de conductores a diario.