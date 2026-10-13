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Más de 1.800 sanciones a conductores por circular por banquinas en el AMBA

La circulación por banquinas está prohibida por el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito.

13/10/2026 | 09:06Redacción Cadena 3

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Más de 1.800 sanciones a conductores por circular por banquinas en el AMBA

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Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha impuesto sanciones a un total de 1.800 conductores que circularon ilegalmente por las banquinas, una práctica prohibida según el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito.

Durante los operativos realizados en las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires – La Plata, se registraron 1.849 infracciones por esta conducta. El organismo continúa trabajando para desincentivar maniobras que generan riesgos y afectan a miles de personas que transitan por estas vías.

Los controles incluyen patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos para identificar a quienes intentan aprovechar un espacio reservado exclusivamente para emergencias.

A pesar de la prohibición, la circulación por banquinas es una práctica común en situaciones de congestión, lo que genera descontento entre los conductores que respetan las normas. En uno de los incidentes registrados en la autopista Panamericana, un conductor justificó su maniobra argumentando que estaba cansado de quienes "sacan ventaja". Cuando el agente de la ANSV le explicó la infracción, el conductor intentó ofrecerle dinero, diciendo: "Para darte una ayuda" para evitar la sanción, a lo que el agente respondió rechazando la oferta y procedió a labrar el acta correspondiente.

Además de las sanciones por circular por banquinas, durante estas fiscalizaciones se detectaron 340 conductores sin patente o con la placa adulterada y 187 infracciones por uso del celular mientras conducían.

El comunicado de la ANSV enfatiza que estos controles son parte de un esfuerzo continuo para ordenar el tránsito, recuperar el respeto por las normas y desalentar prácticas peligrosas que afectan a millones de conductores a diario.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el AMBA?
Se sancionaron a más de 1.800 conductores por circular ilegalmente por banquinas.

¿Quién realizó las sanciones?
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue la encargada de las sanciones.

¿Cuántas sanciones se impusieron?
Se registraron un total de 1.849 infracciones por uso indebido de las banquinas.

¿Qué otras infracciones se detectaron?
Se multó a 340 conductores sin patente y a 187 por usar el celular mientras conducían.

¿Cuál es el objetivo de estos controles?
Desalentar maniobras peligrosas y recuperar el respeto por las normas de tránsito.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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