Chau sol: cómo estará el tiempo durante la semana en Córdoba

Córdoba atraviesa un extendido periodo de tiempo inestable, caracterizado por el cielo cubierto, la alta humedad y temperaturas frescas más cercanas al otoño que a la primavera.

Tras un feriado del 12 de octubre marcado por lloviznas y registros que penas alcanzaron los 16 grados, el pronóstico indica que el panorama gris se mantendrá al menos hasta el próximo viernes 16.

El Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA) y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba advirtieron que la persistencia de aire húmedo continuará generando precipitaciones y tormentas de variada intensidad.

Las áreas más afectadas abarcan sectores serranos, además del centro, sur, sudeste y norte provincial. La alerta meteorológica emitida por las autoridades se extenderá, en una primera etapa, hasta las 22:00 de este martes 13 de octubre.

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Durante los próximos días, el termómetro mantendrá un techo acotado, con marcas máximas que oscilarán únicamente entre los 17 y 20 grados. Aunque se prevén mejoramientos temporarios con breves aperturas del cielo, no habrá un cambio de fondo en la masa de aire.

Recién hacia el fin de semana se espera una pausa definitiva en la nubosidad que permita el regreso sostenido del sol a la provincia.