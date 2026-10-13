Chau sol: cómo estará el tiempo durante la semana en Córdoba
El ambiente húmedo e inestable dominará gran parte de la semana. Hay alerta por tormentas en varias zonas de la provincia y las máximas no superarían los 20 grados hasta el fin de semana.
13/10/2026 | 09:27Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Córdoba atraviesa un extendido periodo de tiempo inestable, caracterizado por el cielo cubierto, la alta humedad y temperaturas frescas más cercanas al otoño que a la primavera.
Tras un feriado del 12 de octubre marcado por lloviznas y registros que penas alcanzaron los 16 grados, el pronóstico indica que el panorama gris se mantendrá al menos hasta el próximo viernes 16.
El Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA) y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba advirtieron que la persistencia de aire húmedo continuará generando precipitaciones y tormentas de variada intensidad.
Las áreas más afectadas abarcan sectores serranos, además del centro, sur, sudeste y norte provincial. La alerta meteorológica emitida por las autoridades se extenderá, en una primera etapa, hasta las 22:00 de este martes 13 de octubre.
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Durante los próximos días, el termómetro mantendrá un techo acotado, con marcas máximas que oscilarán únicamente entre los 17 y 20 grados. Aunque se prevén mejoramientos temporarios con breves aperturas del cielo, no habrá un cambio de fondo en la masa de aire.
Recién hacia el fin de semana se espera una pausa definitiva en la nubosidad que permita el regreso sostenido del sol a la provincia.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno meteorológico está afectando a Córdoba?
Un periodo de tiempo inestable con cielo cubierto, alta humedad y temperaturas frescas.
¿Quiénes emitieron alertas sobre el clima en Córdoba?
El Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA) y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.
¿Cuándo se espera que mejore el clima?
Hacia el fin de semana, con una pausa definitiva en la nubosidad.
¿Dónde se prevén las mayores precipitaciones?
En sectores serranos, así como en el centro, sur, sudeste y norte provincial.
¿Por qué se emiten alertas meteorológicas?
Para advertir sobre la persistencia de aire húmedo que genera precipitaciones y tormentas de variada intensidad.