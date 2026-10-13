Uruguay y Perú, las otras escalas de la gira de León XIV por la región
El Papa recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida antes de llegar a Argentina. Luego continuará hacia Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.
13/10/2026 | 10:45Redacción Cadena 3
FOTO: El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.
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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú
León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre, antes de su llegada a la Argentina, en un viaje que incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.
Durante su estadía en territorio uruguayo, el Pontífice presidirá dos misas multitudinarias. Luego continuará su recorrido hacia la Argentina, donde su llegada a Córdoba está prevista para el martes 10 de noviembre.
Tras concluir su visita al país, el Papa viajará el 11 de noviembre a Perú, donde permanecerá hasta el 17. Su agenda incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.
El viaje a Perú marcará su regreso al país donde desarrolló buena parte de su actividad sacerdotal y del que también posee la ciudadanía.
Lectura rápida
¿Quién visitará Uruguay? León XIV visitará Uruguay.
¿Cuándo será la visita? La visita será del 6 al 8 de noviembre.
¿Dónde realizará actividades? En Montevideo, Paysandú y Florida.
¿Cuál es el siguiente destino del Papa? Después de Uruguay, viajará a la Argentina.
¿Por qué viajará a Perú? Para realizar actividades en un país donde desarrolló buena parte de su actividad sacerdotal.