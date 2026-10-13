Uruguay y Perú, las otras escalas de la gira de León XIV por la región

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre, antes de su llegada a la Argentina, en un viaje que incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

Durante su estadía en territorio uruguayo, el Pontífice presidirá dos misas multitudinarias. Luego continuará su recorrido hacia la Argentina, donde su llegada a Córdoba está prevista para el martes 10 de noviembre.

Tras concluir su visita al país, el Papa viajará el 11 de noviembre a Perú, donde permanecerá hasta el 17. Su agenda incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El viaje a Perú marcará su regreso al país donde desarrolló buena parte de su actividad sacerdotal y del que también posee la ciudadanía.