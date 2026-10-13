La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.
El sorteo número 41381 de La Previa se realizó el martes 13 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5546, correspondiente a "A primera (Tomates)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41381 de La Previa se llevó a cabo el martes 13 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5546, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Tomates).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5546
2° 7319
3° 9700
4° 7757
5° 9671
6° 4313
7° 8814
8° 3857
9° 9181
10° 0929
11° 0375
12° 1902
13° 3078
14° 6451
15° 0582
16° 2491
17° 5245
18° 5773
19° 1580
20° 1754
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41381 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 13 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5546.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Tomates)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 5546, 7319, 9700, entre otros.