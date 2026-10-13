La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.

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El sorteo número 41381 de La Previa se llevó a cabo el martes 13 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5546, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Tomates).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5546

2° 7319

3° 9700

4° 7757

5° 9671

6° 4313

7° 8814

8° 3857

9° 9181

10° 0929

11° 0375

12° 1902

13° 3078

14° 6451

15° 0582

16° 2491

17° 5245

18° 5773

19° 1580

20° 1754