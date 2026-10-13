Córdoba habilitará gimnasios y escuelas para alojar a los peregrinos durante la visita de León XIV

FOTO: Córdoba habilitará gimnasios y escuelas para alojar a los peregrinos durante la visita del Papa.

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

Córdoba habilitará gimnasios, polideportivos y establecimientos educativos municipales como alternativas de alojamiento para los miles de peregrinos que llegarán con motivo de la visita del papa León XIV, prevista para el martes 10 de noviembre.

El alojamiento constituye uno de los principales desafíos de la organización, ante la posibilidad de que la demanda supere la capacidad de los hoteles de la ciudad capital y de las sierras.

Los espacios que se habilitarán permitirán ampliar las opciones para recibir a los visitantes. Estas alternativas complementarán la oferta hotelera frente a la convocatoria que se espera por la presencia del Pontífice.