Córdoba habilitará gimnasios y escuelas para alojar a los peregrinos durante la visita de León XIV
Ante la posibilidad de que la capacidad hotelera de la capital y las sierras resulte insuficiente, se sumarán espacios municipales para recibir a quienes lleguen por la visita del Papa.
13/10/2026 | 10:52Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba habilitará gimnasios y escuelas para alojar a los peregrinos durante la visita del Papa.
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Córdoba habilitará gimnasios, polideportivos y establecimientos educativos municipales como alternativas de alojamiento para los miles de peregrinos que llegarán con motivo de la visita del papa León XIV, prevista para el martes 10 de noviembre.
El alojamiento constituye uno de los principales desafíos de la organización, ante la posibilidad de que la demanda supere la capacidad de los hoteles de la ciudad capital y de las sierras.
Los espacios que se habilitarán permitirán ampliar las opciones para recibir a los visitantes. Estas alternativas complementarán la oferta hotelera frente a la convocatoria que se espera por la presencia del Pontífice.
Lectura rápida
¿Qué se habilitará en Córdoba? Se habilitarán gimnasios, polideportivos y establecimientos educativos municipales como alternativas de alojamiento.
¿Quién visitará Córdoba? El papa León XIV visitará Córdoba el martes 10 de noviembre.
¿Cuándo se espera la llegada de peregrinos? Los peregrinos llegarán con motivo de la visita del papa el martes 10 de noviembre.
¿Dónde se habilitarán estos espacios? En Córdoba, en gimnasios, polideportivos y establecimientos educativos municipales.
¿Por qué se habilitan estos espacios? Para enfrentar el desafío del alojamiento ante la posible alta demanda que superaría la capacidad de los hoteles.