Reino Unido da luz verde a la explotación petrolera en las Islas Malvinas

FOTO: El proyecto petrolero Sea Lion se encuentra ubicado en el área de las Islas Malvinas.

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, ha otorgado la autorización para la explotación petrolera en las Islas Malvinas, lo que ha generado un aumento en las tensiones con Argentina, según reporta un medio británico.

El presidente Javier Milei ha emitido un ultimátum y ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal del Mar para intentar detener la actividad petrolera en Malvinas, sin embargo, esto no ha impedido la decisión del país europeo.

La autorización se refiere al desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion, y la noticia fue confirmada por Navitas, la empresa israelí que lidera el proyecto en colaboración con la británica Rockhopper.

La noticia no ha sido oficialmente anunciada por el Gobierno británico, pero fue adelantada por el diario The Telegraph, que consultó a la Agencia Noticias Argentinas.

El proyecto, según las proyecciones de las empresas involucradas, podría comenzar a producir el año que viene y alcanzar una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios.

En el Mar del Norte, el mismo funcionario, en su rol como secretario de Energía, promovió la suspensión de nuevas exploraciones de petróleo y gas.

Andrew Bowie, responsable de Energía del Partido Conservador en la oposición, celebró la autorización, pero expresó su preocupación por la inconsistencia en la política energética del Reino Unido.

"Plantea la pregunta de por qué el Partido Laborista sigue postergando las decisiones sobre el Mar del Norte. ¿Por qué Ed Miliband, el hombre que bloqueó las perforaciones en el Mar del Norte, está dispuesto a permitirlas en el Atlántico Sur, pero no frente a las costas de Escocia?" cuestionó.

La autorización se enmarca en la Ordenanza de Minerales Costa Afuera de las Malvinas de 1994, que regula la actividad petrolera y gasífera en las aguas del archipiélago.

Según esta normativa, el gobernador puede conceder licencias de exploración o producción con el consentimiento del secretario de Relaciones Exteriores británico.

Sea Lion se encuentra ubicado a unos 240 kilómetros al norte de las islas, en aguas de aproximadamente 500 metros de profundidad.

Navitas comenzó a perforar a principios de este año y planea desarrollar 23 pozos en el sector norte del yacimiento. El plan incluye el uso de dos buques de producción para procesar y transportar el crudo.

Agencia NA