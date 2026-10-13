Los reyes de España visitan Ceuta en un contexto de crisis migratoria y tensiones políticas

CEUTA, España (AP) — El rey Felipe VI y la reina Letizia comenzaron su primera visita a Ceuta el martes, como una demostración de solidaridad hacia los habitantes del enclave español en el norte de África, que enfrenta una crisis migratoria que ha complicado las relaciones con Marruecos.

La pareja real se trasladará posteriormente a Melilla, otro enclave español en la misma región, el miércoles. Esta es la primera visita de un monarca español a estas ciudades desde que el padre de Felipe, Juan Carlos I, las visitó en 2007.

La visita se produce en un contexto donde alrededor de 80.000 migrantes cruzaron la frontera de Ceuta en julio, con más de 140 personas que perdieron la vida en el intento. A pesar de que la mayoría de los migrantes regresaron rápidamente, miles permanecen en la ciudad, que cuenta con una población de 84.000 habitantes. Se estima que hasta 15.000 migrantes podrían seguir en Ceuta, aunque las cifras exactas son inciertas.

La presencia de estos migrantes ha generado tensiones sociales en Ceuta y se ha convertido en un tema político de relevancia en toda España, donde los partidos de la oposición buscan capitalizar el descontento por la migración en las elecciones que se celebrarán el próximo mes.

Durante una reciente visita a Ceuta, se observaron numerosos migrantes menores de edad viviendo en la calle. Algunos de ellos han denunciado abusos, lo que ha llevado al gobierno español a investigar tras un informe de Amnistía Internacional que documentó alegaciones de maltrato y tortura por parte de soldados españoles. Un migrante relató que fue golpeado tan severamente que necesitó puntos de sutura en la cabeza.

Los habitantes de Ceuta expresan sentimientos de abandono por parte de las autoridades nacionales, ya que la crisis es evidente en sus calles. La agenda oficial de la Casa Real indica que el rey y la reina tienen la intención de mostrar el apoyo de la Corona a las instituciones y a la sociedad de Ceuta.

Grandes multitudes se congregaron para recibir a los reyes y estrecharles la mano, mientras algunos entonaban cánticos patrióticos. Según un comunicado oficial, los monarcas también se reunirán con autoridades locales y visitarán una escuela en un entorno multicultural con diversas religiones.

La historia de Ceuta como un lugar de convivencia religiosa se ha visto afectada por la crisis fronteriza, que ha tensado las relaciones entre cristianos y musulmanes. Además, los reyes rendirán homenaje en un cementerio a las personas que perdieron la vida durante los intentos de cruce del 30 y 31 de julio, donde están enterrados numerosos migrantes no identificados.

Las vallas fronterizas que separan Ceuta y Melilla enfrentan una constante presión por parte de migrantes que provienen tanto de Marruecos como de países subsaharianos, quienes ven en estas ciudades españolas un paso crucial hacia su objetivo de llegar a Europa. Marruecos no reconoce la soberanía de España sobre estos territorios, que han estado bajo control español durante siglos, y los analistas diplomáticos en España estarán atentos a la reacción de Marruecos ante la visita de Felipe.

A pesar de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido el papel de Marruecos en la gestión de la crisis, muchos en España cuestionan si el país norteafricano podría haber hecho más para frenar el cruce masivo.