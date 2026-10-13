Murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en "Breaking Bad"

El actor estadounidense RJ Mitte, reconocido internacionalmente por su papel como el hijo de Walter White en la serie Breaking Bad, falleció a los 34 años en Brownsville, Texas. Sus representantes confirmaron la noticia el lunes 12 de octubre, sin precisar la causa de la muerte.

En un comunicado, sus representantes expresaron: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”. Solicitaron respetar la privacidad de la familia.

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Su rol en Breaking Bad

Mitte alcanzó notoriedad mundial al interpretar a Walter White Jr. en la aclamada serie protagonizada por Bryan Cranston, emitida entre 2008 y 2013. Al igual que su personaje, el actor vivía con parálisis cerebral, condición diagnosticada en su infancia.

La serie, centrada en la transformación de un profesor de química en fabricante de metanfetamina, obtuvo 58 nominaciones a los Emmy y ganó 16 estatuillas, incluidas dos a Mejor Serie Dramática.

Activismo y trayectoria posterior

Más allá de la actuación, Mitte dedicó gran parte de su carrera a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, e impulsó iniciativas de concienciación sobre las barreras que enfrenta esta comunidad. También presidió The Mitte Foundation, orientada a proyectos filantrópicos y comunitarios.

Tras Breaking Bad, continuó trabajando en cine y televisión. En 2021 protagonizó Triumph, un drama sobre un estudiante con parálisis cerebral que aspira a ser luchador. Entre sus trabajos posteriores figuran Love Me Dead (2024), junto a Dove Cameron; Westhampton (2025), con Finn Wittrock; y la película independiente Talking to Strangers. También participó en series como Switched at Birth, Now Apocalypse y The Guardians of Justice.

Un legado de inclusión

La popularidad obtenida con Breaking Bad le permitió a Mitte convertirse en una voz relevante en favor de una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Su trayectoria combinó la actuación con un compromiso sostenido por la inclusión social.