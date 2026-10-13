Rosario arranca el martes con cielo cubierto y lluvias durante toda la jornada

Rosario comenzó este martes 13 de octubre con el cielo cubierto, una temperatura de 12,1 °C y una humedad del 97%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento sopla del sudeste a 10 km/h y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.

Para hoy se esperan lluvias aisladas durante la jornada y lloviznas hacia la noche, con una probabilidad de precipitaciones del 70%. La temperatura mínima prevista es de 11 °C y la máxima llegará a los 19 °C.

El tiempo inestable continuará el miércoles, con lloviznas durante la madrugada y la mañana, y chaparrones por la tarde. Para el jueves se prevén condiciones mayormente nubladas y posibles chaparrones, con temperaturas entre los 13 °C y los 19 °C. El viernes podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que para el fin de semana se anticipan jornadas sin lluvias y temperaturas máximas de entre 16 °C y 18 °C.