Rosario arranca el martes con cielo cubierto y lluvias durante toda la jornada
El SMN anticipa precipitaciones hasta el viernes y una mejora en las condiciones meteorológicas para el fin de semana.
13/10/2026 | 06:48Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cielo nublado en Rosario.
Rosario comenzó este martes 13 de octubre con el cielo cubierto, una temperatura de 12,1 °C y una humedad del 97%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viento sopla del sudeste a 10 km/h y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.
Para hoy se esperan lluvias aisladas durante la jornada y lloviznas hacia la noche, con una probabilidad de precipitaciones del 70%. La temperatura mínima prevista es de 11 °C y la máxima llegará a los 19 °C.
El tiempo inestable continuará el miércoles, con lloviznas durante la madrugada y la mañana, y chaparrones por la tarde. Para el jueves se prevén condiciones mayormente nubladas y posibles chaparrones, con temperaturas entre los 13 °C y los 19 °C. El viernes podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que para el fin de semana se anticipan jornadas sin lluvias y temperaturas máximas de entre 16 °C y 18 °C.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario hoy? Se esperan lluvias aisladas durante la jornada y lloviznas hacia la noche, con una probabilidad de precipitaciones del 70%.
¿Quién proporciona los datos meteorológicos? Los datos son proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo comenzará el clima inestable? El clima inestable comenzará el miércoles, con lloviznas durante la madrugada y chaparrones por la tarde.
¿Dónde se registrarán tormentas aisladas? Las tormentas aisladas podrían registrarse en Rosario el viernes.
¿Por qué se anticipan jornadas sin lluvias el fin de semana? Se anticipan jornadas sin lluvias y temperaturas máximas de entre 16 °C y 18 °C para el fin de semana.