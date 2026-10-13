Femicidio de Bárbara en Rosario: la familia reclama cadena perpetua para el ex policía detenido

La familia de Bárbara, la joven de 25 años encontrada sin vida en una pensión de Juan José Paso e Ibarra, en Rosario, reclama cadena perpetua para el ex policía detenido por el femicidio. Una de sus hermanas contó que durante la noche del lunes recibieron información sobre el último traslado de la víctima y que, a partir de ese dato, salieron a buscarla.

“El muchacho nos dijo que la había dejado en ese lugar el sábado, entre las 11.40 y las 12.30. Que él le pagó el viaje y que ya no se volvió a salir más”, relató la mujer. Según explicó, la familia se enteró de esa información durante la noche y comenzó a movilizarse para encontrar a Bárbara.

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?? FEMICIDIO EN ROSARIO: ENCONTRARON A UNA JOVEN MUERTA EN UNA PENSIÓN Y DETUVIERON A UN HOMBRE Una mujer fue encontrada sin vida en una habitación de una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, en la esquina con Barra. La víctima fue identificada como Bárbara Aragón. https://t.co/23aUdApYR5 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 12, 2026

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La hermana también cuestionó el accionar policial y acusó al detenido y a otras mujeres que estaban en la pensión de haber ocultado lo ocurrido. “De la Policía nos dijeron: ‘Llamen cuando no esté nadie abajo’. Y bueno, las chicas se acercaron y la Policía lo cubrió, porque desde el primer momento dijeron que ella no estaba”, sostuvo.

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“Nosotros queremos perpetua, nosotros no vamos a parar hasta que la Justicia llegue a perpetua por Bárbara”, expresó la familiar. La investigación busca esclarecer las circunstancias del crimen. El preinforme de autopsia indicó signos de asfixia, mientras que la joven, que tenía dos hijos, fue encontrada sin vida dentro de la pensión.

Informe de Fernando Carrafiello.