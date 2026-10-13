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Radioinforme 3 Rosario Notas

Femicidio de Bárbara en Rosario: la familia reclama cadena perpetua para el ex policía detenido

La hermana de la joven de 25 años dialogó con Cadena 3 Rosario y reclamó justicia. La principal hipótesis de la investigación apunta a un crimen por razones de género y tiene a un ex policía detenido.

13/10/2026 | 07:08Redacción Cadena 3 Rosario

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Barbara Camila Aragón, la familia reclama perpetua para el ex policia detenido.

FOTO: Barbara Camila Aragón, la familia reclama perpetua para el ex policia detenido.

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  1.

    Audio. Femicidio de Bárbara en Rosario: la familia reclama cadena perpetua para el ex policía detenido

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

La familia de Bárbara, la joven de 25 años encontrada sin vida en una pensión de Juan José Paso e Ibarra, en Rosario, reclama cadena perpetua para el ex policía detenido por el femicidio. Una de sus hermanas contó que durante la noche del lunes recibieron información sobre el último traslado de la víctima y que, a partir de ese dato, salieron a buscarla.

“El muchacho nos dijo que la había dejado en ese lugar el sábado, entre las 11.40 y las 12.30. Que él le pagó el viaje y que ya no se volvió a salir más”, relató la mujer. Según explicó, la familia se enteró de esa información durante la noche y comenzó a movilizarse para encontrar a Bárbara.

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La hermana también cuestionó el accionar policial y acusó al detenido y a otras mujeres que estaban en la pensión de haber ocultado lo ocurrido. “De la Policía nos dijeron: ‘Llamen cuando no esté nadie abajo’. Y bueno, las chicas se acercaron y la Policía lo cubrió, porque desde el primer momento dijeron que ella no estaba”, sostuvo.

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“Nosotros queremos perpetua, nosotros no vamos a parar hasta que la Justicia llegue a perpetua por Bárbara”, expresó la familiar. La investigación busca esclarecer las circunstancias del crimen. El preinforme de autopsia indicó signos de asfixia, mientras que la joven, que tenía dos hijos, fue encontrada sin vida dentro de la pensión.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Quién es la víctima del femicidio?
La víctima es Bárbara, una joven de 25 años encontrada sin vida en Rosario.

¿Qué reclama la familia de Bárbara?
La familia reclama cadena perpetua para el ex policía detenido por el femicidio.

¿Cuándo recibieron información sobre Bárbara?
La familia recibió información sobre el último traslado de Bárbara durante la noche del lunes.

¿Qué indicaron los resultados de la autopsia?
El preinforme de autopsia indicó signos de asfixia.

¿Qué cuestionamientos hizo la hermana de Bárbara?
La hermana cuestionó el accionar policial y acusó a la Policía de cubrir al detenido.

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