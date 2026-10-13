Una diputada pidió retirar contenidos de identidad de género del material para ascensos policiales

La diputada santafesina Natalia Armas Belavi presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para cuestionar parte del material de estudio que deben abordar los policías que participan de los concursos de ascenso. La legisladora considera que los contenidos sobre identidades de género y orientaciones sexuales no deberían ser obligatorios para avanzar dentro del escalafón policial.

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?? “NOS HACE RUIDO QUE SE TENGAN QUE ESTUDIAR LAS IDENTIDADES DE GÉNERO Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL” La diputada provincial Natalia Armas Belavi, del bloque Vida y Familia, cuestionó el contenido del material de estudio para los concursos de ascenso policial en Santa Fe. https://t.co/voMmrvj4kh — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 13, 2026

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“Nos hizo mucho ruido la necesidad de enseñar lo que son las identidades de género, las diversas identidades de género, y sobre todo los tipos de orientación sexual”, sostuvo Armas Belavi en declaraciones a Cadena 3. La diputada cuestionó que los aspirantes deban aprender esas definiciones y planteó: “¿Qué tiene que ver en el operativo policial saber si a la persona que se la está deteniendo es lesbiana, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual, hetero?”. También mencionó distintas orientaciones sexuales incluidas en el material.

La legisladora argumentó que esos conocimientos no serían relevantes para realizar un procedimiento o completar un acta policial. Para ilustrar su postura, comparó la situación con una consulta médica y sostuvo que la orientación sexual puede ser pertinente en determinados casos, pero no en otros. En ese marco, consideró que la capacitación para los concursos debe centrarse en los conocimientos que la fuerza necesita aplicar en sus tareas.

Informe de Matías Arrieta.