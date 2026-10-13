Una producción de Cadena 3: "Campamento Esperanza", a 16 años del rescate de los mineros

Al cumplirse 16 años del histórico rescate que conmovió al mundo, Cadena 3 reestrena el documental “Campamento Esperanza”. La producción revive los 69 días de angustia, fe y supervivencia extrema de los 33 mineros chilenos atrapados a más de 700 metros de profundidad.

La producción especial muestra los conmovedores testimonios de los mineros Alex Vega Salazar (mecánico de maquinaria pesada en San José); Franklin Lobos Ramírez (camionero en la mina), y Jorge Galleguillos Orellana (minero y actual guardián de San José).

También contiene entrevistas con Michele De L`Herbe, experto en gestión de emergencias, y Laurence Golborne, ex ministro de Minería de Chile, quien tuvo un rol central en el rescate.

La madrugada del 13 de octubre de 2010, tras una compleja operación, los trabajadores que habían quedado atrapados en la mina San José, en Atacama, por un derrumbe ocurrido el 5 de agosto, comenzaron a ser llevados a la superficie.

Los ojos del mundo se habían posado en este lugar durante más de dos meses. Allí, en las profundidades se gestó uno de los casos de supervivencia más escalofriantes de la historia.

El Campamento Esperanza llegó a albergar a tres mil personas, todas obsesionadas en lograr que los 33 volvieran a la superficie.

Estuvieron 17 días sin saber si los estaban buscando. Y en la superficie no se tenía certeza de que hubieran sobrevivido al derrumbe.

Recién el 22 de agosto, el taladro logró traspasar los 700 metros de profundidad y llegó al refugio donde se habían cobijado.

Los mineros colocaron en el extremo de la sonda el histórico mensaje que decía “Estamos bien en el refugio los 33”. Y a partir de allí se abrió la ilusión de poder extraerlos con vida de las entrañas de la tierra.

Más de 50 días después, con la cápsula Fénix -que trasladó a los mineros desde las oscuridades hasta los flashes de los medios del mundo que se congregaron en el lugar- se concretó el rescate más exitoso de la historia de la minería a nivel mundial.

Y se convirtió en el evento mediático de estas características con mayor cobertura, con más de 1.300 millones de espectadores.

La llamada Operación San Lorenzo, en honor al patrono de los mineros, tuvo un costo de 29 millones de dólares, de los cuales dos tercios fueron aportados por el Estado chileno y el resto por donaciones de empresas mineras privadas.

Fueron horas de extrema tensión, de angustia generalizada a nivel global, que culminaron exitosamente con el rescate de los 33.

Esa madrugada, la felicidad de Chile, fue la felicidad del mundo.

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Créditos

Conducción: Juan Federico

Producción periodística y guión: Carlos Marcó

Edición multimedia: Sabrina Gamarra y Romina Villa

Infografía: Juan Blondont

Dirección general: Sergio Suppo