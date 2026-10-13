FOTO: El mal tiempo se extenderá en el AMBA: pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atraviesan días marcados por la humedad y la inestabilidad atmosférica, con previsiones de chaparrones dispersos y lloviznas que se mantendrán hasta el viernes 16 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este martes 13 de octubre, se anticipan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitaciones que varían entre el 40% y el 70%.

El clima en el AMBA se presentará fresco y templado, con temperaturas que alcanzarán los 17°C y vientos regulares del este a 22 km/h. Durante la noche, se prevén lloviznas débiles, con una temperatura mínima de 15°C, que se extenderán hasta la madrugada del miércoles.

La inestabilidad continuará el miércoles 14, con la posibilidad de lluvias severas hacia la tarde y la noche, con picos de probabilidad del 70%, y temperaturas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 18°C de máxima.

Las condiciones no cambiarán significativamente el jueves 15 y el viernes 16, días que también estarán marcados por precipitaciones intermitentes, con probabilidades de hasta el 40%, vientos del sudeste y temperaturas entre los 12°C y los 18°C.

El esperado fin de las lluvias llegará el fin de semana. Para el sábado 17 se prevé un cese definitivo de las precipitaciones, con mínimas de 10°C y máximas de 16°C. En tanto, el domingo 18 se consolidará la mejora con un cielo parcialmente nublado, aunque la mañana será más fría, con una mínima de 9°C.