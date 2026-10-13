El mal tiempo se extenderá en el AMBA: pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional
Las precipitaciones intermitentes y el cielo cubierto persistirán de manera continua hasta el cierre de la semana laboral.
FOTO: El mal tiempo se extenderá en el AMBA: pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional
La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atraviesan días marcados por la humedad y la inestabilidad atmosférica, con previsiones de chaparrones dispersos y lloviznas que se mantendrán hasta el viernes 16 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este martes 13 de octubre, se anticipan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitaciones que varían entre el 40% y el 70%.
El clima en el AMBA se presentará fresco y templado, con temperaturas que alcanzarán los 17°C y vientos regulares del este a 22 km/h. Durante la noche, se prevén lloviznas débiles, con una temperatura mínima de 15°C, que se extenderán hasta la madrugada del miércoles.
La inestabilidad continuará el miércoles 14, con la posibilidad de lluvias severas hacia la tarde y la noche, con picos de probabilidad del 70%, y temperaturas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 18°C de máxima.
Las condiciones no cambiarán significativamente el jueves 15 y el viernes 16, días que también estarán marcados por precipitaciones intermitentes, con probabilidades de hasta el 40%, vientos del sudeste y temperaturas entre los 12°C y los 18°C.
El esperado fin de las lluvias llegará el fin de semana. Para el sábado 17 se prevé un cese definitivo de las precipitaciones, con mínimas de 10°C y máximas de 16°C. En tanto, el domingo 18 se consolidará la mejora con un cielo parcialmente nublado, aunque la mañana será más fría, con una mínima de 9°C.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en el AMBA?
Se anticipan lluvias intermitentes y temperaturas frescas hasta el viernes 16 de octubre.
¿Cuándo cesarán las lluvias?
El fin de semana, con un cese definitivo de las precipitaciones el sábado 17.
¿Qué temperaturas se prevén?
Las mínimas oscilarán entre 9°C y 15°C, y las máximas entre 16°C y 18°C.
¿Qué días serán más lluviosos?
El miércoles 14 será el día con mayores precipitaciones, alcanzando el 70% de probabilidad.
¿Cómo será el clima el domingo 18?
Se espera un cielo parcialmente nublado y temperaturas más frías por la mañana.
[Fuente: Noticias Argentinas]