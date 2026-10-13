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Argentina volverá a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas

La llegada del Pontífice a Córdoba está prevista para el 10 de noviembre. La última visita papal al país fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades.

13/10/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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El papa Juan Pablo II en su visita a Córdoba en 1987 (Daniel Cáceres).

FOTO: El papa Juan Pablo II en su visita a Córdoba en 1987 (Daniel Cáceres).

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La visita del Papa a la Argentina, con llegada a Córdoba prevista para el 10 de noviembre, marcará el regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas.

El último antecedente se remonta a abril de 1987, cuando san Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico a la Argentina. Aquella visita se extendió del 6 al 12 de abril e incluyó un recorrido por diez ciudades.

Durante esa semana, el papa polaco estuvo en Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario.

Su paso por Córdoba tuvo lugar el 8 de abril de 1987. Entre las actividades de aquella jornada, mantuvo un encuentro con enfermos en la Catedral. La próxima visita volverá a situar a la ciudad dentro del itinerario de un jefe de la Iglesia católica por el país.

Lectura rápida

¿Cuál es la fecha de llegada del Papa a Argentina? El Papa llegará a Argentina el 9 de noviembre.

¿Cuándo fue la última visita de un Papa a Argentina? La última visita fue en abril de 1987 por parte de san Juan Pablo II.

¿Qué ciudades visitó Juan Pablo II en su viaje de 1987? Visitó Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario.

¿Qué actividad realizó Juan Pablo II en Córdoba? El 8 de abril de 1987, mantuvo un encuentro con enfermos en la Catedral.

¿Qué significado tiene la próxima visita del Papa a Córdoba? La próxima visita volverá a situar a Córdoba dentro del itinerario de un jefe de la Iglesia católica por el país.

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