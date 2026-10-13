Argentina volverá a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas

FOTO: El papa Juan Pablo II en su visita a Córdoba en 1987 (Daniel Cáceres).

La visita del Papa a la Argentina, con llegada a Córdoba prevista para el 10 de noviembre, marcará el regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas.

El último antecedente se remonta a abril de 1987, cuando san Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico a la Argentina. Aquella visita se extendió del 6 al 12 de abril e incluyó un recorrido por diez ciudades.

Durante esa semana, el papa polaco estuvo en Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario.

Su paso por Córdoba tuvo lugar el 8 de abril de 1987. Entre las actividades de aquella jornada, mantuvo un encuentro con enfermos en la Catedral. La próxima visita volverá a situar a la ciudad dentro del itinerario de un jefe de la Iglesia católica por el país.