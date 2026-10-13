Más de 600 internos de Devoto fueron trasladados a Marcos Paz en un operativo histórico
El Ministerio de Seguridad Nacional informó que 609 presos fueron llevados al Complejo Penitenciario Federal VIII en el inicio de la desocupación del penal porteño.
FOTO: Más de 600 internos de Devoto fueron trasladados a Marcos Paz en un operativo histórico
Buenos Aires, 13 octubre (NA) – El Ministerio de Seguridad Nacional llevó a cabo en solo dos días el traslado de 609 internos desde la cárcel de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, lo que equivale al 40% de la población carcelaria de ese establecimiento.
El operativo inició el domingo 11 de octubre y, según la información oficial, se desarrolla de forma ordenada, pacífica y progresiva, con la colaboración del Servicio Penitenciario Federal y diversas fuerzas de seguridad federales.
Este traslado representa el comienzo de la desocupación del penal de Devoto y la activación del nuevo complejo en Marcos Paz, en cumplimiento de la Resolución 1042/2026, que habilitó este nuevo espacio y eliminó el uso penitenciario del penal de la ciudad.
El procedimiento está bajo la supervisión del Comando Unificado Federal, establecido mediante la Resolución 1018/2026, y contó con la participación de aproximadamente 1.000 funcionarios penitenciarios, además de 600 efectivos de fuerzas como la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Las comunicaciones se realizaron mediante radios y se implementó un seguimiento satelital de los vehículos durante el traslado. Antes de que los internos ingresaran al nuevo complejo, se llevó a cabo una prueba integral de habitabilidad con la participación de 1.080 efectivos, cadetes y estudiantes de los institutos de formación del SPF.
Las autoridades subrayaron que se priorizaron la seguridad, la integridad física y el respeto por los derechos de los involucrados, realizando evaluaciones médicas y habilitando espacios para la recepción y estabilización de pacientes, además de contar con mecanismos de identificación y registro para los internos y sus pertenencias.
El SPF comunicó a la población penal y a sus familias sobre las diferentes etapas del traslado, así como sobre los nuevos destinos de alojamiento y los cronogramas de visitas. En el nuevo complejo de Marcos Paz, se continuarán ofreciendo talleres laborales, programas de formación profesional y actividades educativas.
El traslado se llevará a cabo de manera progresiva hasta completar la desocupación de Devoto, en una iniciativa que el Gobierno ha enmarcado dentro de la modernización del sistema penitenciario federal y el refuerzo de las condiciones de seguridad, alojamiento y tratamiento penitenciario.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió recientemente en la cárcel de Devoto?
Se realizó un traslado de 609 internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.
¿Quiénes llevaron a cabo el traslado?
El Ministerio de Seguridad Nacional y el Servicio Penitenciario Federal, con el apoyo de fuerzas de seguridad.
¿Cuándo comenzó el operativo de traslado?
El operativo inició el domingo 11 de octubre.
¿Por qué se realizó este traslado?
Es parte de la desocupación del penal de Devoto y la habilitación del nuevo complejo en Marcos Paz.
¿Qué medidas se implementaron durante el traslado?
Se priorizó la seguridad y el respeto de los derechos de los internos, con evaluaciones médicas y mecanismos de registro.
[Fuente: Noticias Argentinas]