FOTO: Más de 600 internos de Devoto fueron trasladados a Marcos Paz en un operativo histórico

Buenos Aires, 13 octubre (NA) – El Ministerio de Seguridad Nacional llevó a cabo en solo dos días el traslado de 609 internos desde la cárcel de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, lo que equivale al 40% de la población carcelaria de ese establecimiento.

El operativo inició el domingo 11 de octubre y, según la información oficial, se desarrolla de forma ordenada, pacífica y progresiva, con la colaboración del Servicio Penitenciario Federal y diversas fuerzas de seguridad federales.

Este traslado representa el comienzo de la desocupación del penal de Devoto y la activación del nuevo complejo en Marcos Paz, en cumplimiento de la Resolución 1042/2026, que habilitó este nuevo espacio y eliminó el uso penitenciario del penal de la ciudad.

El procedimiento está bajo la supervisión del Comando Unificado Federal, establecido mediante la Resolución 1018/2026, y contó con la participación de aproximadamente 1.000 funcionarios penitenciarios, además de 600 efectivos de fuerzas como la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Las comunicaciones se realizaron mediante radios y se implementó un seguimiento satelital de los vehículos durante el traslado. Antes de que los internos ingresaran al nuevo complejo, se llevó a cabo una prueba integral de habitabilidad con la participación de 1.080 efectivos, cadetes y estudiantes de los institutos de formación del SPF.

Las autoridades subrayaron que se priorizaron la seguridad, la integridad física y el respeto por los derechos de los involucrados, realizando evaluaciones médicas y habilitando espacios para la recepción y estabilización de pacientes, además de contar con mecanismos de identificación y registro para los internos y sus pertenencias.

El SPF comunicó a la población penal y a sus familias sobre las diferentes etapas del traslado, así como sobre los nuevos destinos de alojamiento y los cronogramas de visitas. En el nuevo complejo de Marcos Paz, se continuarán ofreciendo talleres laborales, programas de formación profesional y actividades educativas.

El traslado se llevará a cabo de manera progresiva hasta completar la desocupación de Devoto, en una iniciativa que el Gobierno ha enmarcado dentro de la modernización del sistema penitenciario federal y el refuerzo de las condiciones de seguridad, alojamiento y tratamiento penitenciario.