La plataforma de chatbots Character.AI se declara en quiebra tras cinco años de operaciones

La startup Character.AI, que permite a los usuarios crear personajes de inteligencia artificial y mantener conversaciones con ellos, se declaró en quiebra bajo el capítulo 11, a solo cinco años de su fundación. Este anuncio se produjo tras una serie de demandas y dificultades para escalar su popular plataforma. En un documento judicial, la empresa indicó que sus activos y pasivos oscilan entre 50 y 100 millones de dólares.

El CEO de Character.AI, Colin Adams, afirmó en un comunicado: "Durante el último año, hemos tomado medidas significativas para mantener y mejorar nuestro negocio frente a importantes obstáculos legales, regulatorios y operativos. Después de una revisión exhaustiva de las alternativas disponibles, la junta determinó que este proceso de venta supervisado por el tribunal ofrece a la empresa la mejor oportunidad para maximizar el valor para todas las partes interesadas".

Además, la startup acordó vender algunos de sus activos a Disney por 20 millones de dólares, así como una licencia perpetua no exclusiva para su tecnología.

Según la compañía, Disney proporcionará servicios de transición a través de empleados de Character.AI que se unieron al gigante del entretenimiento el mes pasado, junto con su anterior CEO, Karandeep Singh Anand.

Adams mencionó que la empresa continuaría operando durante el proceso de venta, que se espera que concluya a finales de noviembre o principios de diciembre. Sin embargo, también advirtió que aún no hay una oferta por los activos de la empresa ni un comprador.

"Esperamos que el proceso de venta genere una propuesta viable que permita la continuidad de las operaciones de la plataforma Character.ai. Si no hay una oferta disponible, sin embargo, la plataforma será cerrada", escribió Adams.

Character.AI ha tenido un recorrido tumultuoso en sus cinco años de existencia. Fundada por ex ingenieros de Google, Noam Shazeer y Daniel De Freitas a finales de 2021, la startup se centró inicialmente en entrenar modelos de base y desarrollar una plataforma de chatbots que permitiera a las personas crear personajes personalizados.

Para septiembre de 2022, la startup alcanzó una valoración de unicornio tras recaudar 150 millones de dólares, impulsada por una alta demanda de su plataforma, que en ese momento reportó más de 2 mil millones de mensajes intercambiados por sus bots en cinco meses, y usuarios activos que promediaban más de dos horas en la plataforma diariamente.

En mayo de 2023, las aplicaciones de Character.AI atrajeron más de 1.7 millones de instalaciones en su primera semana de lanzamiento. Sin embargo, un año después, en agosto de 2024, Google firmó un contrato de 2.7 mil millones de dólares para licenciar los modelos de la startup, y tanto Shazeer como De Freitas regresaron a la empresa de búsqueda. En ese momento, el abogado general de la startup, Dominic Perella, asumió el cargo de CEO interino, y la compañía cambió su enfoque de entrenar modelos de base a centrarse en el crecimiento.

A pesar de ello, la tracción de Character.AI no disminuyó, y su plataforma registró 20 millones de usuarios activos mensuales para octubre de ese año.

No obstante, las cosas se complicaron cuando la startup fue demandada tras el suicidio de un niño de 14 años en Florida, cuya madre alegó que se obsesionó con un chatbot de su plataforma. Poco después, Texas inició una investigación para evaluar si la plataforma cumplía con las leyes de privacidad y seguridad infantil. La compañía posteriormente resolvió algunas de estas demandas, implementó más funciones de seguridad y prohibió a los menores de su plataforma.

En junio del año pasado, la empresa nombró a Anand, un ex ejecutivo de Brex y Meta, como CEO, y amplió sus productos para incluir generación de video con inteligencia artificial y feeds sociales. Desde entonces, la compañía ha intentado introducir nuevas formas de fomentar la participación del usuario a través de formatos de narración interactiva y microdramas.

Sin embargo, el hecho de que la empresa haya tenido que declararse en quiebra demuestra que tales cambios no lograron garantizar la sostenibilidad de la startup.

Esto también pone de manifiesto que los productos de inteligencia artificial orientados al consumidor son realmente difíciles de escalar y monetizar. Character.AI fue una de las principales aplicaciones en términos de tiempo de uso, según la firma de análisis Sensor Tower. Sin embargo, un alto compromiso puede ser un arma de doble filo, ya que los costos de la inteligencia artificial aumentan a medida que más personas utilizan la aplicación, lo que también incrementa la presión para monetizar a los usuarios.