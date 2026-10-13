Ultrahuman lanzará un modelo de edad biológica en los Emiratos Árabes Unidos

Ultrahuman, una startup de tecnología de salud con sede en Bengaluru, anunció su colaboración con las autoridades de salud de Abu Dhabi para desarrollar un modelo de edad biológica. Este modelo se lanzará en los Emiratos Árabes Unidos y se espera que esté disponible para la población en general.

El acuerdo, firmado el lunes, establece un memorando de entendimiento de dos años entre Ultrahuman y el Centro de Salud Pública de Abu Dhabi (ADPHC). El objetivo es combinar biomarcadores clínicos con datos obtenidos de dispositivos portátiles para estimar la velocidad de envejecimiento de los individuos y detectar factores como el sueño, la actividad física, la salud cardiovascular y el metabolismo que pueden influir en este proceso.

Esta colaboración representa un paso significativo para Ultrahuman, que busca ir más allá de la venta de hardware portátil y desplegar sus algoritmos de salud a gran escala. Según su CEO, Mohit Kumar, la empresa se está transformando en una compañía de datos de salud, utilizando su anillo inteligente como una herramienta para recolectar información que respalde algoritmos relacionados con el envejecimiento y la longevidad.

Kumar explicó: "No solo nos interesa el anillo, sino qué hacemos con los datos que obtenemos". Trabajar con un gobierno brinda a Ultrahuman la oportunidad de aplicar sus algoritmos a una población más amplia que su base de clientes habitual, que hasta ahora ha vendido alrededor de 800,000 anillos inteligentes en todo el mundo.

La asociación con Abu Dhabi es un primer paso hacia la implementación de un algoritmo de salud a escala nacional, permitiendo que el modelo de edad biológica esté disponible para todos los residentes del emirato. Aunque Ultrahuman es conocida por sus anillos inteligentes, Kumar indicó que el modelo de edad biológica será agnóstico al dispositivo, permitiendo que datos de diferentes tipos de dispositivos, como anillos, pulseras y parches, se integren en el sistema.

Los usuarios podrán acceder a su edad biológica a través de plataformas digitales de salud del gobierno, como TAMM y Sahatna. Ultrahuman y ADPHC trabajarán en la validación clínica del modelo durante los próximos dos años, aunque Kumar no proporcionó un cronograma específico para el despliegue completo.

Los Emiratos Árabes Unidos ya se encuentran entre los diez principales mercados de Ultrahuman, representando entre el 4% y el 5% de sus ingresos globales. La startup ha estado operando en el mercado durante casi cinco años y ha notado una tasa de retención de clientes un 25% superior en comparación con otros mercados.

El modelo de edad biológica se desarrolló utilizando datos existentes de Ultrahuman, combinando las edades cronológicas de los usuarios con señales de dispositivos portátiles y, para algunos, marcadores de análisis de sangre. Esto permite a la empresa rastrear cómo cambian los indicadores de salud típicamente con la edad y detectar desviaciones de esos patrones.

Kumar enfatizó que el modelo no se entrenará con datos específicos de los Emiratos Árabes Unidos. "Desplegaremos un algoritmo sobre los datos de los EAU", dijo, añadiendo que Ultrahuman no tendrá acceso a información personal identificable a través del programa.

Ultrahuman no es la única compañía de anillos inteligentes que colabora con Abu Dhabi en salud preventiva. En mayo, el Departamento de Salud de Abu Dhabi anunció una asociación con Oura, competidor de Ultrahuman, para combinar datos de dispositivos portátiles con datos de salud longitudinales del emirato, inicialmente enfocándose en la salud de las mujeres y el riesgo cardiometabólico.

Kumar comentó que Ultrahuman no tiene conocimiento de otra empresa que esté trabajando con las autoridades de Abu Dhabi en un modelo de edad biológica específico. Aunque reconoció que el gobierno colabora con múltiples empresas de tecnología de salud, se abstuvo de comentar sobre el alcance del trabajo de Oura en Abu Dhabi.

Las asociaciones paralelas se producen mientras Ultrahuman y Oura compiten en el mercado de anillos inteligentes, buscando expandir sus negocios más allá del hardware portátil y hacia la salud preventiva. La colaboración con las autoridades de Abu Dhabi también se da en un momento en que Ultrahuman busca desarrollar un anillo inteligente que pueda ejecutar software en el dispositivo y, eventualmente, potenciar interacciones de inteligencia artificial y juegos.